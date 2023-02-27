熱門搜尋:
C觀點 澳門旅遊 日本旅遊 自煮食譜 回鄉證 香港學校 姜濤 二手樓 樓市 消委會 周顯
返回
本地
2023-02-27 13:30:58

蔡天鳳碎屍案懶人包｜一文睇清蔡天鳳遇害始末　案件時序一覽

分享：
蔡天鳳碎屍案｜一文睇清蔡天鳳遇害始末　案件時序一覽

一文睇清蔡天鳳遇害始末，由2005年前家翁鄺球任職警長期間，涉嫌強姦被迫辭職說起。

蔡天鳳碎屍案時序／時間線28歲名媛蔡天鳳（Abby Choi）碎屍案，震驚全城。警方拘捕死者前夫一家4人，包括前夫、前大伯、前家翁及前家姑等，前3人被控謀殺罪，前家姑被控一項妨礙司法公正罪，今早(27)被押送到九龍城裁判法院提堂，所有被告不准保釋，還押至5月8日再訊；警方另拘捕前家翁的情婦，涉嫌協助罪犯，現正被扣留調查。本報特意整輯死者蔡天鳳的遇害始末以及案件時序，方便讀者們一覽。

2005年前家翁涉嫌強姦被迫辭職

講到蔡天鳳的遇害始末以及涉案人物事件的背景，最初可以說到死者前家翁鄺球在2005年任職警長期間，調查一宗刑事案時認識一名女子，事後被指涉嫌強姦對方而被拘捕調查，雖然他最後未有被起訴，但因名聲受損而被迫辭職。

即睇蔡天鳳遇害案件時序

蔡天鳳碎屍案｜一文睇清蔡天鳳遇害始末　案件時序一覽 蔡天鳳碎屍案｜一文睇清蔡天鳳遇害始末　案件時序一覽 蔡天鳳碎屍案｜一文睇清蔡天鳳遇害始末　案件時序一覽 蔡天鳳碎屍案｜一文睇清蔡天鳳遇害始末　案件時序一覽 蔡天鳳碎屍案｜一文睇清蔡天鳳遇害始末　案件時序一覽 蔡天鳳碎屍案｜一文睇清蔡天鳳遇害始末　案件時序一覽 蔡天鳳碎屍案｜一文睇清蔡天鳳遇害始末　案件時序一覽 蔡天鳳碎屍案｜一文睇清蔡天鳳遇害始末　案件時序一覽 蔡天鳳碎屍案｜一文睇清蔡天鳳遇害始末　案件時序一覽

2013年與前夫結婚   誕兩子女

到2013年，蔡天鳳的同齡前夫鄺港智，其英文名為Alex結婚，婚後誕下兩名子女。在2014年至2015年，前夫鄺港智被指以黃金投資生意為名，游說他人參與買賣黃金，後因涉嫌詐騙約500萬元被捕，之後他被銀行等入稟追債，在受審期間，死者前夫鄺港智潛逃成通緝犯。

2016年與現任丈夫結婚  19年購多利山豪宅埋禍根

到2016年，死者與前夫鄺港智離婚後，與譚仔米線創辦人「五哥」譚澤均的兒子Chris擺酒結婚，但並無註冊；到2019年，死者斥資約7,200萬元購入加多利山豪宅，據了解註冊業主正是其前家翁。到去年底，死者打算出售時值6,800萬元的豪宅套現時，前家翁懷疑變卦，因分錢不果而拒絕賣樓，從而產生殺機；到今年初，死者聘請案中另一名被告前大伯鄺港傑任職其私人司機，埋下殺身之禍。

警方暫控死者前夫等3人謀殺，前家姑則涉妨礙司法公正。(蘇文傑攝) 警方暫控死者前夫等3人謀殺，前家姑則涉妨礙司法公正。(蘇文傑攝) 蔡天鳳碎屍案 蔡天鳳碎屍案 蔡天鳳碎屍案

上周二接女兒放學後失蹤   警湯煲尋回死者頭骨

到案發在上周二(21日)，28蔡天鳳約下午2時原定往大埔科學園接女兒放學，期間懷疑被前大伯鄺港傑往大埔一間村屋，死者現任丈夫Chris其後發現妻子失蹤，遂報警調查，到23日至24日，警員約見前大伯鄺港傑、前家翁鄺球夫婦調查，期間警方認為他們多次說謊，於是拘捕3人，並在24日下午，在大埔龍尾村一村屋發現人體殘肢及兩煲「人肉湯」，惟死者的頭顱及部分殘肢下落不明。

蔡天鳳碎屍案｜消息：警方在大湯煲中尋回死者頭顱 煲內有紅蘿蔔和青蘿蔔

到25日，警方在東涌碼頭埋伏，並拘捕企圖潛逃的死者前夫鄺港智，在當日傍晚，警方於將軍澳華人永遠墳場尋找死者的頭顱，惟仍然不果；到26日傍晚，警方在上周五於龍尾村單位的「人肉湯」煲內，發現死者頭骨及頭髮，皮膚和內已經分離，但死者的主要軀幹及雙手，仍然下落不明，警方當晚再拘捕前家翁47歲的情婦，據悉她任職深水埗一間「骨場」，涉嫌協助罪犯以4萬元月租凱旋門窩藏企圖潛逃的死者前夫。

現時死者前夫鄺港智、前大伯鄺港傑，以及前家翁鄺球夫婦分別被警方起訴謀殺罪以及妨礙司法公正罪全部不准保釋還押至58日再訊；至於前家翁情婦被警方扣查。

蔡天鳳碎屍案轟動全港。

蔡天鳳碎屍案轟動全港。

蔡天鳳碎屍案時序/時間線

  • 2005年，死者前家翁鄺球在2005年任職警長期間，涉嫌調查一宗刑事案時強姦一名女子，他最後未有被起訴，但被迫辭職
  • 2013年，蔡天鳳的同齡前夫鄺港智結婚，婚後誕下兩名子女
  • 2014年至2015年，前夫鄺港智被指以黃金投資生意為名，游說他人參與買賣黃金，後因涉嫌詐騙約500萬元被捕，他受審期間潛逃成通緝犯
  • 2016年，死者與前夫鄺港智離婚後，與譚仔米線創辦人「五哥」譚澤均的兒子Chris擺酒結婚，但並無註冊
  • 2019年，死者斥資約7,200萬元購入加多利山豪宅，據了解註冊業主正是其前家翁
  • 2022年底，死者打算出售時值6,800萬元的豪宅套現時，前家翁懷疑變卦，從而產生殺機
  • 2023年1月，死者聘請案中另一名被告前大伯鄺港傑任職其私人司機，埋下殺身之禍
  • 2023年2月21日，28蔡天鳳約下午2時原定往大埔科學園接女兒放學，期間懷疑被前大伯鄺港傑往大埔一間村屋，死者現任丈夫Chris其後發現妻子失蹤，遂報警調查
  • 2023年2月23日至24日，警員約見前大伯鄺港傑、前家翁鄺球夫婦調查，期間警方認為他們多次說謊，於是拘捕3人；在24日下午，警方在大埔龍尾村一村屋發現人體殘肢及兩煲「人肉湯」，惟死者的頭顱及部分殘肢下落不明
  • 2023年2月25日，警方在東涌碼頭埋伏，拘捕企圖潛逃的死者前夫鄺港智
  • 2023年2月26日傍晚，警方在龍尾村單位的「人肉湯」煲內，發現死者頭骨及頭髮，內碎已經分離，但死者的主要軀幹及雙手，仍然下落不明；當晚警方再拘捕前家翁47歲的情婦
  • 2023年2月27日，死者前夫鄺港智、前大伯鄺港傑，以及前家翁鄺球夫婦分別被警方起訴謀殺罪以及妨礙司法公正罪全部不准保釋還押至58日再訊

蔡天鳳Abby Choi碎屍案有懶人包嗎?

28歲名媛蔡天鳳（Abby Choi）碎屍案，震驚全城，事件更由2005年開始，am730更整合了案件時間線供讀者查看。詳情按此

蔡天鳳Abby Choi碎屍案犯人是誰？

警方已拘捕死者蔡天鳳Abby Choi前夫一家4人，包括前夫、前大伯、前家翁及前家姑等，前3人被控謀殺罪，前家姑被控一項妨礙司法公正罪詳情按此

隱私權保護政策
請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受