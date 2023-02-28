蔡天鳳碎屍案 涉案一家4人提堂 還押5.8再訊 3父子控謀殺 前家姑涉妨礙司法公正

蔡天鳳碎屍案 涉案一家4人提堂 還柙5.8再訊 3父子控謀殺 前家姑涉妨礙司法公正

譚仔創辦人媳婦、28歲名媛蔡天鳳遭謀殺及肢解案，死者前夫一家四口分別被控謀殺及妨礙司法公正罪，昨黑布蒙頭分別由警車押送到九龍城裁判法院提堂，案件押後至5月上旬再訊，待警方進一步調查及科學鑑證，4人不准保釋，須繼續還柙。死者前夫因為另外涉及7宗盜竊罪，今日要到區域法院應訊。另據悉警方將到堆填區搜證。 4名被告分別是65歲的鄺球(死者前家翁、退休人士)、31歲的鄺港傑(前大伯、司機)，以及28歲的鄺港智(前夫、無業)，3人被控上周二在大埔汀角路龍尾村56B號地下單位，謀殺蔡天鳳；而63歲的李瑞香(前家姑)涉嫌於案發後兩日銷毀相關刑事調查資料，被控妨礙司法公正，她透過代表律師申請保釋，遭署理主任裁判官黃雅茵拒絕。4人毋須答辯，全部繼續還柙。裁判官將案件押後至5月8日再訊，讓警方進一步調查，包括進行科學鑑證，以及檢查通話紀錄。



一家4人提堂 /伍女士(鄺球情婦)正扣查

死者前夫另涉7宗盜竊案 另外，庭上又披露死者前夫鄺港智亦涉及2015年7項盜竊罪，該案原訂於2015年11月19日在區院開審，但他缺席法庭聆訊，亦沒有遵守擔保條件和依時向警方報到，法庭於同年8月發出拘捕令，他今日須到區域法院應訊。 案件轟動 法庭公眾席爆滿 4人提訊時，有約10名庭警、懲教人員看守，3名男被告表現平靜。其中鄺球在書記讀出控罪詳情後，清楚表示「明白」，之後更不時四處張望，兩子則低聲回應，時而低頭，時而望向裁判官方向，女被告李瑞香則全程低頭。離開法庭時，兩兄弟有眼神接觸。案件兇殘程度轟動全港，逾50名市民到場聽審，記者席及公眾席均爆滿，部分聽審市民需在庭外排隊輪候。

