記者採訪47人案　誤當劉慧卿「路人甲」：貴姓呀？｜Ray Online

民主派初選47人被控《國安法》下的「串謀顛覆國家政權罪」，45人罪成，昨日於西九龍裁判法院判刑，刑期從4年2個月到10年不等，大批傳媒赴現場採訪，期間民主黨前主席、前立法會議員劉慧卿(左)欲排隊入庭旁聽期間接受傳媒採訪談及心情。(蘇文傑攝)

民主派初選47人被控《國安法》下的「串謀顛覆國家政權罪」，45人罪成，昨日於西九龍裁判法院判刑，刑期從4年2個月到10年不等，大批傳媒赴現場採訪，期間民主黨前主席、前立法會議員劉慧卿欲排隊入庭旁聽期間接受傳媒採訪談及心情，期間本地一間網媒的記者疑不識劉慧卿，誤當對方是普通市民「路人甲」，問「卿姐貴姓呀？」，成為業界熱話。

卿姐幽默回應「佢想畀你哋笑吓」

其他傳媒拍攝片段可見，當時卿姐於法院外排隊接受多間傳媒舉咪訪問，談及對判刑既睇法心情，她稱「我都唔知發生乜事，陣間我搵番黨友睇吓點」，此時一名舉本地網媒咪牌的女記者突然問「卿姐貴姓呀？」，劉慧卿此時呆了一呆「吓？」，記者再問「貴姓呀？」，她即以哭笑不得的表情尷尬回答「我叫...我叫...我叫劉慧卿呀」，現場即傳出其他記者的訕笑聲。另一間作現場直播的網媒男記者隨即旁述稱「呢位記者係咪玩風趣呢」，卿姐幽默回應「佢想畀你哋笑吓」，隨即隨人龍向前行。