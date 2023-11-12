調查指近8成照顧者未曾使用家長資源中心服務

6成受訪照顧者未聽過資源中心

家長/親屬資源中心自2018年提供服務，現時全港設有19間資源中心而服務對象本應為10大類別的殘疾人士照顧者。關注殘疾人士照顧者平台於本年8月至10月進行殘疾人士照顧者對家長/親屬資源中心服務意見調查，共收集361份問卷。結果顯示，近6成受訪照顧者未曾聽過資源中心，更有接近8成受訪者未曾使用過服務。未曾使用過服務的主要原因是他們未曾聽過相關服務，其次為資源中心服務不符合其需要及資源中心地區偏遠，不容易到達。

結果顯示，照顧者對個案管理服務需求殷切，超過6成受訪照顧者明言高度需要情緒輔導服務。陳太的丈夫患有多發性硬化症(MS)超過5年，屬罕見的免疫系統疾病。疾病影響陳先生身體協調能力，惟他不願使用任何輔助工具，陳太的身體變相成為丈夫的「拐杖」，令到陳太的身體出現勞損。及後陳太的情緒亦出現問題，出現抑鬱、焦慮及驚恐的病徵。陳生及陳太現時只依靠積蓄渡日，經濟及種種困擾下，其壓力接近爆煲的陳太現時並未有社工跟進，亦都未曾聽過資源中心這個服務。陳太期盼資源中心能加增加社工人手為不同病科的照顧者提供情緒輔導服務，同時可配對適合的社區資源，不用淪為人球到處尋找服務。