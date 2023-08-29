逾6成市民不了解糖尿腳初期症狀 醫護人員分享護足貼士

糖尿腳早期難察覺，易令病人延遲治療。有機構於本年2月進行名為「港人對糖尿腳的認知及關注調查」，訪問了逾千名市民，了解他們對糖尿腳的認知。結果顯示，逾6成市民對糖尿腳初期的症狀不了解，受訪者亦普遍不知道糖尿腳的大部分成因。此外，7成糖尿腳患者會拖至「足部傷口潰爛」才求醫。有醫護人員提醒糖尿病患者，糖尿病患者必須定期接受糖尿病併發症檢測，每天進行自我足部護理和檢查。

7成受訪者拖延至足部傷口潰爛才求診

「生活易」於本年2月透過網上問卷訪問共 1,141名受訪者，冀了解港人對糖尿腳的認知。結果顯示，63%受訪者未知「腳趾出現麻痺或針刺感覺」已是糖尿腳初期症狀，其他如「雙腳易疲累」(74%)，「起水泡」(80%)，「腳部冰冷」(85%)，「起繭」(86%)，「雞眼」(91%)都是大部份港人不會察覺的糖尿腳症狀。此外，受訪者普遍不知道「細菌感染」(56%)、「膽固醇過高」(69%)、「血壓過高」(73%)、「血管病變」(75%)，甚至是「鞋子不合適」(91%) 都可能增加患上糖尿腳的風險。

由於糖尿腳初期症狀並不明顯，部分患者會因而延誤治療。受訪糖尿腳患者中7成會拖延至「足部傷口潰爛」才求診，而不少患者因為出現「腳趾外觀變形」(39%) 、「足部皮膚顏色異常 」(39%)才求醫。

就日常足部護理方面，17%受訪者並沒有進行日常足部護理，超過6成人表示只會不定期進行足只有不到一半45%患者表示會「仔細觀察足部有沒有紅腫、傷口或水泡等問題」，不足4成人會「保持足部溫暖或乾爽」。

