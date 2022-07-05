醫管局止痛藥轉成都出產「对乙酰氨基酚片」　藥劑師稱化學分子結構相同籲毋須憂慮

醫院管理局分發的止痛藥Panadol，被揭轉為內地成都市出產的「对乙酰氨基酚片」，事件引起網民關注，直言對轉藥廠感到憂慮。香港藥學服務基金藥劑師蘇曜華向本報證實有關轉變，但他指出相關藥物的化學分子結構，實際與原本醫管局所購入的並無不同，市民不需太過憂慮。有醫護人員亦透露，該款止痛藥已派發約數月，首次上藥時「覺得都幾驚訝，因為平日都唔多內地藥上病房。通常醫院藥都會有英文，呢款盒上面得簡體，一開頭唔知呢隻咩藥嚟。」該醫護人員更稱，待本身醫院藥房舊有Panadol用畢後，將會陸續轉用「对乙酰氨基酚片」。

日前，網上有市民透露到瑪麗醫院複診後，獲開「內地地奧集團成都藥業」、藥廠「同克TONGKE」的止痛藥。據了解，該款「对乙酰氨基酚片」包裝上皆為簡體字，盒未有任何英文藥名，當中更指相關藥物「用於普通感冒或流行性感冒引起的發熱，也用於緩解輕至中度疼痛如頭痛、關節痛、偏頭痛、牙痛、肌肉痛、神經痛、痛經。」一盒共有12片，每片0.5克。據了解，除瑪麗醫院外，葛量洪醫院、屯門醫院、天水圍醫院等已轉用同一款內地版止痛藥。

循採購指引每年重新招標價低者得

香港藥學服務基金藥劑師蘇曜華證實，醫院管理局止痛藥Panadol已轉為內地成都市出產「对乙酰氨基酚片」，不過他指出相關藥物的化學分子結構，實際與原本醫管局所購入的並無不同，故此市民不需太過憂慮。至於轉為藥廠的原因，他解釋：「咁係因為根據採購指引，如果嗰款藥唔係得一間藥廠做，咁就要出標書每年重新招標，價低者得，等醫管局可以善用資源，用最少嘅錢買最多嘅藥。」被問及內地製的藥物質量問題，蘇曜華就表示藥物質量會由政府化驗所把關，確保藥物質素需要符合政府標書內的規定。

醫管局：按實際情況採購合符衞生署註冊和品質規定藥劑製品

醫管局回應傳媒查詢表示，藥物品質及安全是醫管局採購藥物的首要考慮。醫管局會按實際情況，包括藥物供應情況、物流運輸等，從市面上採購合符衞生署相關註冊和品質規定的藥劑製品，供轄下的公立醫院和診所使用。在特殊情況或當藥物出現未能預計的供應問題時，如因疫情嚴峻導致個別藥物供應緊張，醫管局或需要從不同地區進口採購合約以外的藥物，以確保病人得到適切的藥物治療。醫管局在獲得政府有關部門許可後，方會引入有關藥物。藥劑部職員會因應實際情況提供所需訊息給前線員工及病人，確保用藥正確。