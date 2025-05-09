銀行水浸 拆息急挫 H按2年來首跌穿封頂息

香港銀行體系「水浸」，引發本港銀行同業拆息(HIBOR)持續向下走，與供樓息相關的1個月HIBOR昨日更一下子下挫近1厘，兩日累挫1.56厘，至約2.0945厘，以市場新造H按H+1.3厘、封頂息率3.5厘計，實際按息已跌穿封頂息率至至3.39厘，為2023年2月後首次，意味即使銀行未減息，惟部分業主的供樓壓力將提早減輕。市場相信，拆息大挫令銀行減息誘因加大，最優惠利率(P)最快或7月下調。 本港銀行體系結餘重越1,700億元水平，引發HIBOR連續兩日全線明顯下挫，以短期拆息跌幅最明顯，隔夜息昨單日挫約2.1厘，至約0.39厘，兩日累跌3厘；1星期及2星期拆息齊齊兩日挫逾2厘，至分別約1.61厘及1.46厘。

500萬按揭 每月供款減306元 以封頂息為3.5厘的按揭計算，最新實際按息已下跌0.11厘，以按揭額500萬元計，每月供款減少約306元；之後Hibor每跌0.1厘，每月供款再減約250元。 中原按揭：港7月大機會減P 美國聯儲局一如預期維持聯邦基金利率不變，本港三大發鈔行昨亦維持P不變。中原按揭董事總經理王美鳳預期，基於美國關稅政策高度不確定，美國下月仍維持利率不變的機會較大，但相信7月才較大機會再次進入減息周期；基於本港拆息加快下跌，預期屆時P將跟隨下調，下半年本港按息料降至3.25厘或以下水平。她指，若1個月拆息繼續回落至1.95厘以下水平，本港實際按息將可進一步下跌。此外，她指銀行資金充裕亦有利於樓按積極性加大，以往當拆息下降銀行資金成本降低，銀行亦較有意向增加按揭優惠。

利嘉閣地產總裁廖偉強亦指，關稅戰嚴重衝擊經濟，減息趨勢仍在，並很大機會在6月份就啟動；加上近期1個月HIBOR明顯下跌並見逾2年半的低位，置業者供樓開支已率先下降，對樓市有利好的作用。 銀行下調港元定存息 拆息大回落的同時，部分銀行亦調整定存優惠。大新銀行昨宣布將敘造100萬元以上的3個月及6個月定存息下調0.2厘，至分別2.4厘及2.2厘。富邦亦宣布敘造50萬元或以上3個月及6個月港元定存息，分別下調0.2厘及0.15厘，至3.15厘及3.1厘。