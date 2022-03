院舍爆疫｜據報擬強制缺認知院友打針　林鄭月娥：沒進一步公布

第五波疫情持續,政府目標下月底將院舍院友首針接種率推高至九成。據報政府正研究以法律手段推高缺乏認知能力的院友接種率。特首林鄭月娥回應指,沒有進一步公布以法律強制打針,強調事件反映打針的議題在本港引起很大爭議,包括政治或法律訴訟的問題,但承認院友家屬反對打針是非常困擾政府的情況。林鄭月娥重申,港府疫苗接種計劃一直以長者為優先目標,對於錯過替院友打針的「黃金期」只能說是「不幸」(we can only say it is unfortunate)。

隨著政府展開「居安抗疫」計劃,檢疫設施近月使用率極低,林鄭月娥指,據內地專家梁萬年的建議本港必須做到「床等人」的情況,而目前公立醫院已經有足夠床位,加上新建的6個社區隔離設施,本港現時已經做到有關目標,令檢疫設施需求減少。她強調,設施必須靈活地滿足「方方面面」的需要,不能單看某時間的使用率判斷設施是否有用,並指若所有設施都「爆曬棚」,便會導致「根本乜嘢都唔敢做」,實際上是反映政府抗疫能力低。

收11航空公司信件

至於11間國際航空公司前日聯署致函林鄭月娥等官員,要求香港解除登機前、抵港後的檢測要求。林鄭月娥承認有收到信件,並已轉介運輸及房屋局跟進,但強調港府現階段不會放棄外防輸入的做法,否則對與內地和海外通關的期望便會落空,並指若修改任何要求,必定會以嚴守外防輸入為依歸。而就下月1日取消9個地區「禁飛令」和修改抵港港人檢疫要求後,會否增加檢疫酒店數量,林鄭月娥指食物及衛生局會適時作出公布。