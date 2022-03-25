院舍爆疫｜據報擬強制缺認知院友打針　林鄭月娥：沒進一步公布

第五波疫情持續，政府目標下月底將院舍院友首針接種率推高至九成。據報政府正研究以法律手段推高缺乏認知能力的院友接種率。特首林鄭月娥回應指，沒有進一步公布以法律強制打針，強調事件反映打針的議題在本港引起很大爭議，包括政治或法律訴訟的問題，但承認院友家屬反對打針是非常困擾政府的情況。林鄭月娥重申，港府疫苗接種計劃一直以長者為優先目標，對於錯過替院友打針的「黃金期」只能說是「不幸」(we can only say it is unfortunate)。

隨著政府展開「居安抗疫」計劃，檢疫設施近月使用率極低，林鄭月娥指，據內地專家梁萬年的建議本港必須做到「床等人」的情況，而目前公立醫院已經有足夠床位，加上新建的6個社區隔離設施，本港現時已經做到有關目標，令檢疫設施需求減少。她強調，設施必須靈活地滿足「方方面面」的需要，不能單看某時間的使用率判斷設施是否有用，並指若所有設施都「爆曬棚」，便會導致「根本乜嘢都唔敢做」，實際上是反映政府抗疫能力低。

收11航空公司信件

至於11間國際航空公司前日聯署致函林鄭月娥等官員，要求香港解除登機前、抵港後的檢測要求。林鄭月娥承認有收到信件，並已轉介運輸及房屋局跟進，但強調港府現階段不會放棄外防輸入的做法，否則對與內地和海外通關的期望便會落空，並指若修改任何要求，必定會以嚴守外防輸入為依歸。而就下月1日取消9個地區「禁飛令」和修改抵港港人檢疫要求後，會否增加檢疫酒店數量，林鄭月娥指食物及衛生局會適時作出公布。