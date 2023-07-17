颱風泰利｜天文台料另一低壓區料發展成熱帶氣旋 下周進入南海北部(持續更新)

颱風泰利｜天文台取消所有熱帶氣旋警告(更新)
【17:50更新】天文台在下午5時50分發出黃色暴雨警告信號。
天文台在下午4時20分發出三號強風信號，取代八號東南烈風或暴風信號。三號強風信號將在今日餘下時間維持，當「泰利」進一步遠離香港時，會考慮改發一號戒備信號，或以強烈季候風信號取代熱帶氣旋警告信號。現時本港平均風速每小時41至62公里，顯示風力仍然強勁，市民請勿鬆懈防風措施，小型船隻現在駛離避風塘仍有危險。
另一低壓區料發展成熱帶氣旋 下周進入南海北部
天文台估計，儘管「泰利」已遠去，但與「泰利」相關的烈風區仍影響珠江口部分地區，本港西南部離岸海域初時仍會吹烈風，高地可達暴風程度。「泰利」將在明日橫過北部灣一帶，移入廣西內陸並逐漸減弱，但與其相關的雨帶仍會為華南沿岸帶來狂風驟雨及雷暴。
然而，「一波未平，一波又起」，天文台預料現時位於西北太平洋的低壓區會發展成熱帶氣旋，可能在下周初進入南海北部，並為該區帶來不穩定天氣。
▼颱風泰利襲港機場及市區情況▼
天文台：會下午4時20分改發三號強風信號
【15:30更新】天文台指，隨著「泰利」繼續遠離香港，本地風勢正逐漸減弱，會在下午4時20分改發三號強風信號。
現時海有大至非常大浪及湧浪，市民應遠離岸邊及停止所有水上活動。在過去一小時，昂坪、長洲及塔門分別錄得的最高持續風速為每小時108、81及63公里，最高陣風分別超過每小時134、101及75公里。
天文台考慮在下午4時至7時改發三號強風信號
【11:45更新】天文台指，「泰利」已開始遠離香港，本地東部的風勢開始逐漸減弱，但與「泰利」相關的烈風區仍影響珠江口一帶，本港西南部在未來數小時仍普遍吹烈風，高地達暴風程度。天文台會視乎「泰利」遠離香港的速度和本地風力的變化，以及「泰利」雨帶的相關陣風會否持續影響本港，考慮在下午4時至7時之間改發三號強風信號。
現時海有非常大浪及湧浪，市民應遠離岸邊及停止所有水上活動。在過去一小時，昂坪、長洲及塔門分別錄得的最高持續風速為每小時99、78及64公里，最高陣風分別超過每小時129、106及75公里。
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八號信號至少維持至下午4時
【10:00更新】8號東南烈風或暴風信號在上午6時40分發出，取代8號東北烈風或暴風信號。受泰利影響，本港多項公共交通服務暫停，同時公共服務安排亦有所改動，香港迪士尼樂園、海洋公園、水上樂園及濕地公園就暫停開放。天文台表示，八號烈風或暴風信號至少維持至下午4時。
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颱風泰利｜泰利會在今日繼續增強
天文台指，熱帶氣旋泰利會在今日繼續增強，大致移向雷州半島至海南島一帶，並為廣東沿岸帶來狂風驟雨及雷暴。預料泰利會在本周中期遠離廣東沿岸，但受南海中至北部的一道廣闊低壓槽影響，廣東沿岸仍有驟雨。而高空反氣旋會在接近周末增強，廣東地區天色稍為好轉。
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颱風泰利｜今日有頻密狂風驟雨 最高氣溫約30度
本港地區今日天氣預測，吹東至東南烈風，高地間中吹暴風，稍後風勢逐漸減弱。海有大至非常大浪及有湧浪。多雲，有頻密狂風驟雨。最高氣溫約30度。展望明日初時有狂風大驟雨及雷暴，風勢仍然較大，海有湧浪，稍後風勢逐漸緩和。隨後一兩日仍有驟雨。接近周末天色稍為好轉。
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