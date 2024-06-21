港鐵旗下黃竹坑站的THE SOUTHSIDE商場，於今日(21日)開放全部5層商舖全面試業，場內100多個商舖同步開業。港鐵物業及國際業務總監鄧智輝形容商場租金屬「貼市價」，現時商場出租率約90%，商場食肆超過30間，及後每個月都會有新商戶進駐，有信心年底正式開幕時出租率可達100%。他指，THE SOUTHSIDE主要服務當區住宅群及上班族，期望商場可進一步活化南區。
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對於北上消費對本港零售市場影響，他認為近期零售市況只是受到經濟周期性影響，現時來往內地交通便利，方便兩地穿梭交流，亦有不少深圳及大灣區居民會來港消費，兩地互動對經濟有正面幫助，對前景有信心。
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THE SOUTHSIDE總樓面近51萬方呎，設有約130間商舖，商場租戶主要包括city'super neighborhood、UNIQLO、英皇戲院 Plus。而餐飲食肆包括Brass Spoon、金色不如帰、NOC、nana's green tea、Bamboo Thai、段純貞、Chef’s Cuts。而商場位於南朗山道入口亦設有約14,000方呎的公共休憩空間，更提供寵物車借用服務。表演場地超過3,000平方呎。至於停車場車位數目約220個，全部配備電動車充電設施。