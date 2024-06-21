黃竹坑美食｜THE SOUTHSIDE商場餐廳合集

黃竹坑美食｜港島南區首個大型地標商場THE SOUTHSIDE，早前首階段試業已有多間餐廳進駐，包括皇后飯店、瓊芳冰廳、研食社、南岸茶舍等。由今年6月21日起，將會有超過35間食肆進駐，THE SOUTHSIDE 將會成為南區全新美食集中地，提供多種類特色餐飲。當中包括東京米芝蓮拉麵店金色不如帰、米芝蓮必比登越南牛肉粉Brass Spoon、台灣過江龍牛肉麵段純貞、漢堡店N+Burger、本地精品咖啡品牌NOC等，即睇內文詳情！

黃竹坑美食｜ 東京米芝蓮拉麵店 金色不如帰 於2006年在東京新宿創立，2019至2023年連續五年獲得東京米芝蓮一星拉麵店金色不如帰，該店主打混合大蜆、豚骨、魚介等矜貴食材熬製而成的黃金湯頭，帶著強烈鮮味，而麵條選用了日本北海道上乘的特製麵粉，散發濃濃小麥香味，入口煙韌，其獨特湯底與麵條，絕對令人一試難忘。 金色不如帰

地址：香港黃竹坑香葉道11號THE SOUTHSIDE

營業時間：即將開業

黃竹坑美食｜ 日本人氣茶室 nana’s green tea 日本東京人氣茶室nana’s green tea，是當地首屈一指的連鎖餐飲名店，旗下70家國內分店遍佈全日本。黃竹坑分店獨家呈獻開業期間限定「櫻桃紅茶果凍」（$68）。此清涼滋味匠心採用山形縣特產、在當地獲「紅寶石」美譽的佐藤錦車厘子製成冰涼雪葩，與店內人氣雲呢拿軟雪糕完美融合，帶來雙重消暑風味；搭配底層的紅茶啫喱、鮮忌廉及忌廉芝士，層次豐富動人，而面層的新鮮車厘子更是畫龍點睛，清爽但不甜膩。 7月1日起於全線分店更會驚喜亮相的仲夏柚香系列，供應期至8月31日；三款季節限定新品包括「柚子蕨餅芭菲」（$108），為店內的招牌芭菲系列注入活潑明亮氣息。團隊以自家製的柚子啫喱、柚子果醬、及柚子雪葩為基調，再層層疊上鮮忌廉、海綿蛋糕、玄米脆片、雲呢拿軟雪糕、及蕨餅。「柚子白玉軟雪糕」（$45）將人氣的雲呢拿軟雪糕綴以酸甜平衡的柚子醬和軟糯的白玉，將夏日的悶熱氛圍一掃而空。同樣透心涼的「柚子薄荷梳打」（$42）則混合柚子醬及梳打，配以輕輕搗碎的薄荷葉。 nana’s green tea

地址：香港黃竹坑香葉道11號THE SOUTHSIDE 2樓206-207號舖

營業時間：中午12時至晚上9時30分

黃竹坑美食｜ 米芝蓮必比登越南牛肉粉 Brass Spoon 連續多年獲米芝蓮必比登推薦的主打越南牛肉粉餐廳人氣長龍店Brass Spoon，該店在港島數個地區都有分店，人氣長期維持高企，以其新鮮的食材及傳統的烹飪方法而聞名，其湯底用100斤牛筒骨去熬製，還加入美國牛腱、牛腩等，每日現熬至少12小時。 Brass Spoon

地址：香港黃竹坑香葉道11號THE SOUTHSIDE

營業時間：即將開業 黃竹坑熟食中心｜南朗山道食泰國人主理正宗泰菜＋抵食海南雞飯 泰椰子／青咖喱屋／南朗餐廳

黃竹坑美食｜ 精緻泰式餐廳 Bamboo Thai 精緻泰式餐廳Bamboo Thai，以新派手法帶來不一樣的泰式滋味。黃竹坑店作為品牌的第四分店，期望延續其惹味風采，匠心結合新鮮食材及正宗泰國香料特色，以新派烹調手藝重新演繹泰菜滋味。店內菜單選擇豐富多樣，包羅開胃前菜、沙律、湯品、主菜、海鮮、咖哩、主食及甜點等，亦有一系列創意飲料，如泰式雞尾酒、冰涼沙冰、清爽梳打、及環球葡萄酒等匹配無比，輕鬆點燃聚餐氣氛。 Bamboo Thai黃竹坑店佔地4,200平方呎，細意採用天然木材為主導貫穿主餐區及露天休閒區，以不同的木質交織出寬敞舒適的用餐氛圍。室內設計巧妙融合現代風格元素，並特別邀請到本地人氣日籍藝術家TAXA為主用餐區創作大型手繪壁畫——設計取材自泰國當地獨有的文化特色，如老虎、花卉、及圖騰，帶來別樹一格的異國度假氛圍。 Bamboo Thai 新張優惠

為慶祝黃竹坑旗艦店的開幕，Bamboo Thai更誠意推出週間晚市海鮮美食推廣，食客凡於星期一至五的晚市時段到訪，並點選當日指定菜式，即可免費獲贈「新鮮椰青」（價值$68）。 Bamboo Thai

地址：香港黃竹坑香葉道11號THE SOUTHSIDE 2樓204號舖

營業時間：

星期一至五：中午12時至晚上10時

星期六及日：上午11時30分至晚上10時

黃竹坑美食｜ 台灣過江龍牛肉麵 段純貞 台灣人氣第一牛肉麵店段純貞，其招牌牛肉麵則融會眷村特色，溫暖人心的家鄉風味更曾被台灣美食教父焦桐所編製的《臺灣牛肉麵評鑑》評為「五顆星牛肉麵」，為餐廳奠定人氣基礎。招牌經典原汁紅燒牛肉，採新鮮肥牛炸出自製純天然油脂，牛油加入香蔥、薑、蒜、豆瓣與四川廿三種中藥材，慢火拌炒8-9小時後加入牛骨高湯中熬煮，搭配上各種手工調配的香料、醬料，其過程費時、耗工。除了人氣牛肉麵外，更包羅多款私房小食及台式飯麵選項。為慶祝新店開幕，品牌更於黃竹坑店限定推出嶄新滷菜料理，以秘製配方呈獻古早滷味風味；並聯乘國際知名的台灣手搖飲品店Chatime，誠邀食客以經典台式茶飲搭配一系列地道寶島美饌。 段純貞 新張優惠

由即日起至2024年7月4日，凡惠顧堂食即奉送指定小食一客，及可享免費升級台灣手搖飲品店Chatime的一系列台式茶飲。 段純貞

地址：香港黃竹坑香葉道11號THE SOUTHSIDE 2樓205號舖

營業時間：上午11時30分至晚上10時

黃竹坑美食｜ 漢堡店 N+Burger 全港首間擁有澳洲自家飼養牧場的漢堡店N+Burger，店內所有漢堡選用100%全天然優質安格斯牛肉配以鬆軟酸種麵包，牛肉漢堡不含任何生長激素生長（HGP）。N+ Burger 貫徹「Farm to Burger」的品牌理念，由澳洲自家牧場直接供應 100% 純種黑安格斯牛肉，搭配鬆軟的自製酸種麵包，並採用每日新鮮採購的食材，為顧客呈獻頂級漢堡包體驗。此次盛大開幕， 除了保留深受歡迎的招牌漢堡，還會推出更多創新產品，讓大家一飽口福。 N+Burger

地址：香港黃竹坑香葉道11號THE SOUTHSIDE LG層LG01號舖

營業時間：早上11時至晚上10時

黃竹坑美食｜西式扒房 Chef’s Cuts 薈萃環球海陸美饌的Chef’s Cuts，以招牌的乾式熟成肉食、扒房料理及海鮮佳餚。餐廳一直致力從世界各地採購最優質的食材及調味料，結合廚藝團隊的巧手創意，為食客帶來教人眼前一亮的美食驚喜。品牌將繼續秉持品牌宗旨，以一系列精彩佳餚搭配選擇豐富的酒單，呈獻獨一無二的用餐體驗，與食客一同探索西式美味潛能。 Chef’s Cuts 新張推廣

黃竹坑店由即日起至7月31日期間，限定推出「牛脂熟成黑安格斯肉眼扒」（$628），誠邀全城美食愛好者一同見證廚藝團隊歷經24天工序炮製所得的風味結晶，分享新店開幕的喜悅。 Chef’s Cuts

地址：香港黃竹坑香葉道11號THE SOUTHSIDE 2樓229-230號舖

營業時間：中午12時至晚上10時 THE HADDON價單、示範單位、平面圖 紅磡新盤懶人包(有片)

黃竹坑美食｜健康 餐飲品牌 Meet Met Met 全新餐飲品牌Meet Met Met 提供休閒的用餐環境，讓客人暫時遠離急促的生活節奏，在享受美食及特色飲品的同時，與家人朋友相聚，一起渡過美好時光。推薦菜品包括日本帶子牛油果龍蝦汁椰菜花飯、多款超清新power bowl配以不同醬汁選擇、選用日本宮崎縣蛋的signature 及無肉版all day breakfast，以健康作招徠的虎堅果燕麥奶沖調特飲系列，如宇治抹茶虎堅果燕麥奶等，以全新形象登陸黃竹坑。 Meet Met Met

地址：香港黃竹坑香葉道11號THE SOUTHSIDE LG樓LG31-32號舖

營業時間：早上8時至晚上8時

黃竹坑美食｜ 本地精品咖啡 NOC Coffee Co. 本地精品咖啡品牌NOC Coffee Co.（NOC），由2015年起由位於嘉咸街的一間斜坡小店開始，於2019年被《Big7 Travel 》評選為「全球五十最佳咖啡店之一」，THE SOUTHSIDE分店特設限定餐單，將會是首間售賣雪糕的NOC分店，喜歡甜點的人必試。新店設計以大地色系與綠植為主題，分店內同戶外用餐區，令客人可以休閒享受咖啡。NOC首次於THE SOUTHSIDE推岀2款限定口味軟雪糕、濃縮咖啡Affogato及香煎三文魚手工扁帶麵，為炎炎夏日帶來清新滋味！ NOC Coffee Co. 新張優惠

由6月21至27日，新店開張期間，同日單次消費每滿 $200 可享一次扭蛋機會（適用於堂食及外賣自取）。即有機會帶走精品即溶咖啡、OATSIDE 燕麥奶隨行裝或 NOC x Kinto 隨行杯。 NOC Coffee Co.

地址：香港黃竹坑香葉道11號THE SOUTHSIDE LG樓LG02號舖

營業時間：早上8時至晚上9時

黃竹坑美食｜ 本地咖啡店 stain+ 本地咖啡店stain+全新概念店佔地1,100呎，坐落於寵物友善的大型南區新地標THE SOUTHSIDE，新店位於一樓中庭位置，裝橫貫徹品牌型格工業風，以水泥、黑、金屬銅色為主調，打造簡約、自然不造作的環境及氛圍，可以悠閒享受自家出品的精品咖啡。stain+精選世界各地優質的咖啡豆，每日本地新鮮烘焙，不同的烘焙程度造就各種風味絕倫的咖啡，而咖啡豆每個季度就會轉換一次。 stain+

地址：香港黃竹坑香葉道11號THE SOUTHSIDE 1樓141號舖

營業時間：早上8時至晚上7時

其他餐廳包括蘇哥清湯腩、茶咖、王子飯店、山洞食堂、Ombra等等。除了餐飲食肆外，生活百貨及消閒娛樂類別的租戶有大型生活專門店city'super neighborhood社區店，全方位貼近南區生活每一細節，融入社區互聯互動，每天輕鬆享受高品質環球健康美食與貼心服務，；英皇戲院Plus亦將於商場開設第9間分店，提供多元化的電影及視聽娛樂供觀眾選擇，帶來舒適及優質的看電影體驗；另外日本品牌UNIQLO 亦即將進駐商場。 THE SOUTHSIDE 地址：香港黃竹坑香葉道11號

黃竹坑新開city'super neighbourhood 5大亮點！精選開業禮遇 黑毛和牛/日本水果試食