黎智英案｜控方：黎智英以不同途徑鼓吹西方制裁中央及港府

《壹傳媒》創辦人黎智英及《蘋果日報》3間公司，涉嫌違反《港區國安法》案件今日(4日)踏入第六日審訊。控方繼續作開案陳詞，指黎智英以不同途徑鼓吹西方國家制裁中央和香港政府。控方繼續在庭上播放黎智英主持的直播訪談節目片段，當中他指國家主席習近平是人類史上最絕對的獨裁者，西方國家需警惕「毛澤東2.0」，並說若中國共產黨繼續增強經濟實力、強加自身價值觀，世界就不會和平，呼籲西方國家警惕及團結圍堵中國，並制裁摧毀香港民主的人士。
文章形容中國為「流氓國家」
控方亦展示《蘋果日報》的英文版報道，當中黎智英形容國安法是中央使用的殘暴法西斯手段，鎮壓香港自治和司法獨立，又稱讚美國實施制裁，指中央無力反擊，要求習近平下台以解困局。控方引述《蘋果日報》一篇文章形容中國為「流氓國家」，完全無視國際秩序，希望其他國家聯合對抗中共。控方續指，涉案煽動刊物中，有31篇特別提倡外國制裁，相關刊物為英文文章或片段，以吸引包括美國在內的國際社會。
控方其後指，黎智英在Twitter(現稱X)發文惡意指控國安法，包括指國安法被用作鎮壓工具，香港變成警察社會、中共企圖篡改歷史等，又播放他在國安法生效首日接受美國霍士新聞訪問的片段，當中他指實施國安法會令商人失去法治保障，香港會失去國際金融中心地位。控方另指，黎智英還押期間仍指揮時任《壹傳媒》高層，包括行政總裁張劍虹、副社長陳沛敏、總編輯羅偉光，為其非法行為巧言粉飾，呼籲市民支持《蘋果日報》的非法活動。
涉串謀陳梓華李宇軒等人全球登報
開案陳詞又提到，黎智英涉與「攬炒團隊」的「12港人案」被告律師助理陳梓華和李宇軒、劉祖廸、英國人權組織「香港監察」研究員裴倫德(Luke de Pulford)等，串謀在外國媒體刊登政治宣傳、即2019年6月至8月期間三度在美國、加拿大、英國、台灣和歐洲多國刊登文宣廣告的「全球登報」行動，目的是請求不同國家制裁中央和香港政府，控方形容黎智英透過助手Mark Simon向「全球登報」行動預留500萬元資金，以示支持。
控方又透露，黎智英2020年曾與陳梓華、劉祖廸及一名女示威者於台灣會面，解釋國際遊說工作和其「支爆」政治理念。控方今日已讀畢開案陳詞，法官應控辯雙方申請，將案押後至下周一(8日)續審，預料當日會讀出雙方的承認事實，翌日(9日)開始傳召控方證人。