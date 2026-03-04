陳凱欣「重操故業」直擊油麻地火警 警普通話勸阻：不要拍照(有片)｜Ray Online

油麻地新填地街217號一唐樓的閣樓單位周二(3日)於下午5時許發生火警，消防接報動用一條喉及一隊煙帽隊灌救，至下午約5時38分將火救熄。事件期間11人疏散，無人被困及受傷，據知起火單位被用作樓下的紙紥店倉庫。當時正在附近出席活動的選委界立法會議員陳凱欣隨即趕到現場了解及支援受影響街坊，曾做過電視台新聞記者的她更「重操故業」，用手機於社交平台直播及旁述最新情況。

不過，陳凱欣當站在警方封鎖線外開始直播，調較鏡頭期間，在場一名男警似乎未認出陳凱欣，疑以為她是內地人，大聲用普通話勸阻「不要拍照」。陳凱欣就回應：「唔好意思，我係呢區當區嘅議員，我𠵱家話畀啲街坊聽（火警情况）」，男警隨即「轉tone」以廣東話稱「講完之後好走」。陳凱欣稱「知道，唔該阿sir」，隨即開始「報道」最新情況，可見大量濃煙冒出，消防射水灌救。陳凱欣及後與九龍西議員鄭泳舜慰問及支援受影響街坊，又指現場於晚上8時已解封，關愛隊已在該唐樓提供照明裝置，繼續協助有需要人士。

網民讚「好有當年風采」 陳凱欣做直播獲接近10萬次瀏覽，獲不少網民留言讚好，有人稱「重操故業對你冇難度」、「好有以前報道新聞感覺」、「好有當年風采」、「陳議員可以做番老本行」、「記者本色」。