田北辰遊峴港返港變「落湯雞」　機管局：9部全新樓梯車正裝上蓋料月內可用

【5月5日更新】新增機管局回應
勞動節連假就快結束，唔少港人「叉滿電」回港，但立法會前議員田北辰周日(3日)晚回港之際就一肚火啦。佢喺Facebook分享，佢痴另一個女同屋企人去越南峴港旅行，喺周日晚搭乘香港航空抵港，當時正值傾盆大雨，但係航空公司喺乘客準備落機一刻，先派發雨褸不特止，畀乘客落地嘅機動樓梯竟然「無瓦遮頭」，而接駁巴士又停得老遠，「搞到嗰個變成『落湯雞』，好狼狽。」
田北辰又話，中途有乘客主動同佢呻，「佢之前峴港返嚟都試過咁嘅情況，唔明點解樓睇又係冇上蓋，嗰陣甚至連雨褸都冇派，今次算係有少少進步」，但係乘客都留意到因為臨落機嗰陣先派，大家都趕住落機，好多人都只係拎住唔著，最後產生好多塑膠廢物。
質疑防風為由拒用「有蓋樓梯車」
田北辰對今次經歷相當不是滋味，直言「三跑用咗千幾億去起，而家成個香港機場越嚟越蓬勃，我係非常之開心，但係機場嘅配套一定要做足，唔係嘅話就會變成國際笑話。」佢亦隨即提出幾項改良方案，認為飛機上應長期儲備防雨褸，並喺下機前早早派發，俾帶小朋友嘅家長能從容應對。針對「有蓋樓梯車」，佢質疑當局不應總以防風為由拒絕使用，喺科技發達嘅今天，機場理應備有全天候的解決方案，至少在無颱風嘅暴雨天，唔應令旅客顯得咁狼狽。
田北辰今次嘅經歷喺網上引起迴響，有網民就笑住話：「啲有錢人真係零舍唔同，去玩搭飛機淋咗幾粒雨就發甫士投訴無瓦遮頭」、「機票平價，就無直接號登機位/落機位，常識，下次俾多啲錢就會有唔同感受」。另有自稱機場基層員工指出，當晚機場其實掛咗最高級別嘅「紅色閃電警告」，喺呢種安全守則嘅最高框架下，所有地勤人員都必須停低手頭工作，甚至根本唔應該安排乘客落機。
機管局：9部全新樓梯車正裝上蓋料月內投入使用
機管局回覆傳媒查詢就話，田北辰所搭的港航航班，到達停機位後4分鐘，樓梯車已經到場。但同一時間，機場中央控制中心發出最高級別嘅紅色閃電警告，按指引所有停機坪戶外作業都要即時暫停。紅色閃電警告持續咗大約4分鐘後解除，停機坪恢復運作2分鐘後，3架巴士已經喺飛機旁候命，畀旅客陸續上車。發言人又話，接駁巴士停泊位置，受到停機位實際位置限制，未必能夠靠泊喺樓梯車旁邊，而當時巴士同樓梯車距離大約3米。
機管局話，會再檢視停機坪巴士停泊位置，同埋進入停機位嘅路線，盡量停靠喺樓梯車旁邊。機管局又話，無上蓋嘅樓梯車喺颱風之下使用，會比有上蓋嘅更安全，但有上蓋嘅樓梯車數量較少，為應對雨季來臨，機管局早前已經訂購9部全新樓梯車，正為新樓梯車安裝上蓋，預計喺5月內完成，並投入使用。