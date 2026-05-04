Ray Online｜田北辰遊峴港返港變「落湯雞」 轟機場配套：會變國際笑話！

勞動節連假就快結束，唔少港人「叉滿電」回港，但立法會前議員田北辰尋晚(3日)回港之際就一肚火啦。佢係FaceBook分享，事源佢痴另一個女同屋企人去越峴港旅行，喺尋晚搭乘香港航空抵港，當時正值傾盆大雨，但係航空公司亦喺乘客準備落機一刻先派發雨衣不特只，俾乘客落地嘅機動樓梯竟然「無瓦遮頭」，而接駁巴士又停得老遠，「搞到嗰個變成『落湯雞』，好狼狽。」
田北辰又話，中途有乘客主動同佢呻，「佢之前峴港返嚟都試過咁嘅情況，唔明點解樓睇又係冇上蓋，嗰陣甚至連雨褸都冇派，今次算係有少少進步，」但係乘客都留意到因為臨落機嗰陣先派，大家都趕住落機，好多人都只係拎住唔着，最後產生好多塑膠廢物。
質疑防風為由拒絕使用「有蓋樓梯車」
田北辰對今次經歷相當不是滋味，直言「三跑用咗千幾億去起，而家成個香港機場越嚟越蓬勃，我係非常之開心，但係機場嘅配套一定要做足，唔係嘅話就會變成國際笑話。」佢亦隨即提出幾項改良方案，認為飛機上應長期儲備防雨褸，並喺下機前早早派發，俾帶小朋友嘅家長能從容應對。
針對「有蓋樓梯車」，佢質疑當局不應總以防風為由拒絕使用，喺科技發達嘅今天，機場理應備有全天候的解決方案，至少在無颱風嘅暴雨天，唔應令旅客顯得如此狼狽。
網友：平價機票無直接號落機位
田北辰今次嘅經歷卻喺網絡引起迴響，有網民笑，「啲有錢人真係零舍唔同，去玩搭飛機淋咗幾粒雨就發甫士投訴無瓦遮頭」、「機票平價，就無直接號登機位/落機位，常識，下次俾多啲錢就會有唔同感受」。另有自稱機場基層員工指出，昨晚機場其實掛起了最高級別的「紅色閃電警告」，在這種安全守則的最高框架下，所有地勤人員都必須停下手頭工作，甚至根本不應安排乘客落機。