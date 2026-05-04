Ray Online｜田北辰遊峴港返港變「落湯雞」 轟機場配套：會變國際笑話！

勞動節連假就快結束，唔少港人「叉滿電」回港，但立法會前議員田北辰尋晚(3日)回港之際就一肚火啦。佢係FaceBook分享，事源佢痴另一個女同屋企人去越峴港旅行，喺尋晚搭乘香港航空抵港，當時正值傾盆大雨，但係航空公司亦喺乘客準備落機一刻先派發雨衣不特只，俾乘客落地嘅機動樓梯竟然「無瓦遮頭」，而接駁巴士又停得老遠，「搞到嗰個變成『落湯雞』，好狼狽。」

田北辰又話，中途有乘客主動同佢呻，「佢之前峴港返嚟都試過咁嘅情況，唔明點解樓睇又係冇上蓋，嗰陣甚至連雨褸都冇派，今次算係有少少進步，」但係乘客都留意到因為臨落機嗰陣先派，大家都趕住落機，好多人都只係拎住唔着，最後產生好多塑膠廢物。