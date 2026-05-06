Ray Online｜田北辰投訴貨車違泊擋視線 促運輸署修例設「危險泊車」罪

前立法會議員、實政圓桌召集人田北辰今日（6日）在社交平台發文，投訴自己公司停車場的出口常有大型貨車違例停泊，對駕駛者構成嚴重危險，形容出車「無論轉左轉右都係搵命搏」、「話就話畫咗雙黃線，但無人執法又冇攝錄機」。他質疑現時罰則過輕，強烈要求運輸署修例設「危險泊車」罪，加重懲罰有關行為。

田北辰表示，其公司停車場出口雖畫有雙黃線，但長期有大貨車停泊，完全阻擋駕駛者視線，「咁我哋出嚟無論轉左轉右都係搵命搏，完全睇唔到有冇車嚟緊。話就話畫咗雙黃線，但係冇人執法又冇攝錄機，根本冇人驚。」；他指整條路仍有許多其他位置可供停泊，但有關司機偏偏選擇停在最危險的地點。

他稱曾就此問題報案，但警方回應最多只能以違例泊車罪名檢控，罰款僅數百元。他認為，司機可能認為即使被抄牌多次，平均成本仍然低廉，「啲人可能泊20次先中一次，除返都係幾十元一次，佢可能覺得好抵喎」，認為罰無阻嚇力。

田北辰建議設立「危險泊車」罪名應對此類情況，「因為呢啲泊車真係搞到其他人好危險，無論我幾小心，一寸一寸出，都可能有架車會撞埋嚟，所以我話次次都係搵命搏」。他引述上星期一宗死因庭的裁決，指有司機因沒拉好手掣導致他人死亡的事件，同樣需等待運輸署修例處理，「咁呢啲危險泊車係唔係又要等好多單致命意外先會有人做嘢呢？」。他強調不論是「危險泊車」還是沒拉好手掣，兩者同樣因司機亂泊車而危及他人，因此強烈要求運輸署盡快修例重罰相關行為。