Ray Online｜73歲盧偉國覓「第二春」　今年與90後女友拉埋天窗

據了解，經民聯噚日召開黨團會議，盧偉國帶埋未婚妻、粵劇演員余仲欣現身，向黨友介紹余仲欣背景，仲拋下震撼彈，宣布兩人將會喺今年10月結婚。盧偉國向傳媒證實喜訊，感謝媒體關心，又話自己非常開心。佢今個星期五會喺經民聯總部開記者會正式宣布喜訊，到時未婚妻余仲欣會一齊見傳媒，形容「兩個人一齊見會好啲嘛」。

兩人係知音人，一早相識，仲多次同台演出《爛賭二贖老婆》，戲中盧偉國已經稱呼余仲欣做「老婆」。翻查資料，余仲欣喺加拿大出世，喺加拿大麥基爾大學細胞及生物學系及獸醫系畢業。佢之後喺香港城市大學修讀獸醫學。余仲欣爸爸係著名馬評人余伯樂，受屋企人影響下，余仲欣6歲開始學習粵劇。佢曾經喺香港演藝學院擔任兼職導師，負責教授粤曲唱科。

準外父余伯樂向傳媒透露喺2000年認識盧偉國，大讚對方為人重情。而佢喺兩星期前得知喜訊，認為愛女一定係經過深思熟慮先作出決定，所以佢對呢件事完全冇問題。不過可惜因為事務繁忙，余伯樂出席唔到星期五嘅記者會。