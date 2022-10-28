11.3放寬防疫 酒吧無時限 迎下月世界盃 燒烤場重開 台上大合照可除口罩

下周四生效的新一輪社交距離措施再放寬，政府宣布解除餐飲和表列處所的堂食和營業時間限制，即食肆和酒吧事隔兩年終可通宵營業，政府轄下場地的燒烤場亦會陸續重開。有酒吧業界歡迎措施，相信隨放寬及下月七人欖球、世界盃氣氛帶動，人流和營業額有助大幅上升。另外，同日起在餐飲、活動處所和酒店等地方舉辦活動和婚宴時，於台上拍照也可豁免佩戴口罩。

政府再次放寬社交距離措施，實施超過兩年的餐飲和表列處所堂食及營業時間限制，下周四(11月3日)凌晨零時起將全面撤銷，涉及食肆、酒吧、浴室、派對房間、卡拉OK、麻雀館和夜總會，至於其他表列處所的營業時間目前未有受限。政府轄下燒烤場地亦會在下周四陸續重新開放，其中漁護署宣布郊野公園全數157個燒烤地點當日會重開。當局指，除撤銷營業時間和重開燒烤場地外，其餘相關防疫措施如「限聚令」等要求仍維持。

