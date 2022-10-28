11.3放寬防疫 酒吧無時限 迎下月世界盃 燒烤場重開 台上大合照可除口罩

下周四生效的新一輪社交距離措施再放寬，政府宣布解除餐飲和表列處所的堂食和營業時間限制，即食肆和酒吧事隔兩年終可通宵營業，政府轄下場地的燒烤場亦會陸續重開。有酒吧業界歡迎措施，相信隨放寬及下月七人欖球、世界盃氣氛帶動，人流和營業額有助大幅上升。另外，同日起在餐飲、活動處所和酒店等地方舉辦活動和婚宴時，於台上拍照也可豁免佩戴口罩。
政府再次放寬社交距離措施，實施超過兩年的餐飲和表列處所堂食及營業時間限制，下周四(11月3日)凌晨零時起將全面撤銷，涉及食肆、酒吧、浴室、派對房間、卡拉OK、麻雀館和夜總會，至於其他表列處所的營業時間目前未有受限。政府轄下燒烤場地亦會在下周四陸續重新開放，其中漁護署宣布郊野公園全數157個燒烤地點當日會重開。當局指，除撤銷營業時間和重開燒烤場地外，其餘相關防疫措施如「限聚令」等要求仍維持。
上月放寬入境措施至「0+3」後，本地和輸入新冠肺炎確診個案數目持續上升，但每日重症和死亡個案、入院數字相對穩定。醫務衛生局副局長李夏茵稱，醫院現時承受到壓力，港府因而拿捏空間放寬措施，「希望大家生活輕鬆啲。」不過她直言，「口罩令」、「疫苗通行證」等措施仍然要維持一段時間，是否進一步放寬入境限制至「0+0」也要審慎考慮。李夏茵再次提到，放寬措施時會考慮政策的一致性，指出在戶外地方除口罩當然是高風險行為，但顧及餐廳均可以讓市民除口罩進食，因此決定重開燒烤場，希望戶外傳播風險不會高於餐廳。下周四起，在餐飲、活動處所、宗教場所和酒店等舉辦活動和婚宴時，參加者在台上拍照可豁免戴口罩。李夏茵被問到為何指明婚宴活動時表示，收到不少意見希望拍照時可毋須戴口罩，特別是婚宴參加者，政府認為風險相對可控，因此提出放寬。
放寬迎世界盃生意有望大幅回升
香港酒吧業協會主席錢雋永歡迎政府進一步放寬營業限制，認為下月世界盃的傳統旺季將至，配合一系列防疫措施放寬，可吸引不少市民外出，酒吧人流和生意額有望大幅上升，甚至回復疫情前水平。香港持牌酒吧會所聯會創會會長梁立仁形容，業界一致歡迎放寬措施、感覺猶如望穿秋水，惟坦言疫情3年以來，市民生活習慣和消費模式已改變，料生意額僅能回復至疫情前的七至八成。
西貢區議員方國珊歡迎政府重開燒烤場地，相信政府明白市民近3年已感抗疫疲勞，但呼籲市民不應鬆懈、要小心抗疫，建議當局加強巡查和管理場地，確保市民遵守12人「限聚令」等防疫措施。她又指出，部分私人機構早已重開露營地點，希望政府能盡快重開營地。 (相關新聞見A4)