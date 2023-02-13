47人初選案｜控方證人區諾軒作供　稱飯局首晤戴耀廷談及「立會過半」願景

民主派47人初選案，16人否認違反《港區國安法》中串謀顛覆國家政權罪，案件今日(13日)踏入第6天審訊。作為控方證人的區諾軒在下午身穿灰色冷衫、藍色恤衫首次出庭作供。他甫出庭就向法官及被告席點頭，眾被告表現平靜。

獲保釋的10名被告先後抵達西九龍裁判法院應訊，何桂藍等6人就由囚車押送到法院，現場有警員及反恐特勤隊持槍戒備。

在庭上，區諾軒接受控方盤問時指，在2019年12月留意到戴耀廷在《蘋果日報》發表題為「立會奪半 走向真普選重要一步」的文章，之後他在2020年1月底，獲邀出席飯局，同場有戴耀廷、李永達、李卓人及黃浩銘。

47人初選案｜指建制派亦有協調機制

他續供稱，飯局上是首次與戴耀廷會面，戴耀廷在席上稱「立會過半」願景，當中有3個重點，包括第一是繼2019年區議會大勝後，如何再下一城，在立法會贏取更多議席；第二是思考如何爭取「五大訴求」；第三是有無空間利用已贏取的區議會議席，設立一個公民參與的平台，包括結合「黃營媒體」及公民社會團體參與。

他又提到，若泛民要在立法會中贏取更多議席，需要協調機制，又表示泛民比建制得到更多選票，但因為太多名單參選，得不到相應比例的議席，但建制派自2008年已有成熟的協調機制，建議泛民、激進及本地派等「黃色陣營」都要協調，善用選票。

47人初選案｜ 辯方質疑控方依賴戴耀廷言行

而今早開庭時，控辯雙方先處理法律爭議。辯方質疑控方陳詞時依賴首被告戴耀廷的言行，以作為指控其他被告的證據，惟戴耀廷不會出席審訊，而且控方亦沒有在開審陳詞具體說明哪些證據針對特定被告。法官指假如辯方對個別證據有爭議，可以提出，又說控方是以整體「串謀」計劃來指控被告，隨後法官休庭處理爭議。

民主派47人初選案審訊預計需時90日，原本為高等法院案件，由於人數眾多，移師在西九龍裁判法院審理，案件不設陪審團，主審法官指定高院法官陳慶偉、李運騰及陳仲衡。

47人初選案報道一覽

47人初選案開審第一日

47人初選案開審第二日

47人初選案開審第三日

47人初選案開審第四日

47人初選案開審第五日