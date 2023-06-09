94%人疫後工作壓力有增無減 機構︰重視員工工作與生活平衡 勉留人才關鍵

疫後復常，工作量增加，有調查發現，94%人指工作壓力無改善，部分更不減反增。61%全職僱員獲得加薪，除薪酬待遇外，上班族亦渴望公司可提供更多工作與生活的福利，但勞資雙方有落差。更多人擬透過轉工尋求更好薪酬待遇， 逾三成人更相信兩個月內可找到新工。調查機構指，新生代上班族的需求較過去更多元化，除薪酬福利外，重視員工的工作與生活平衡，以及提供技能培訓機會，將會是未來留住人才的關鍵。

JobsDB於2至3月調查本港3,797名在職人士。結果發現，2023年港人平均人工加幅4.1%，連續三年錄得增幅。61%全職僱員獲加薪，較去年同期增8個百分點。凍薪(35%)及減薪(4%)的比例亦比去年分別少6個百分點及2個百分點。76%受訪僱員獲發花紅和雙糧，整體平均獲1.4個月花紅，與去年相若。

疫情減退，83%人對就業市場持中性至樂觀看法，大增23個百分點。更多上班族透過轉工尋求更優厚薪酬待遇，八成人傾向選擇向外謀求更好的機遇及對此持開放態度，介乎26至30歲的在職人士最進取，43%已計劃在未來三個月內轉工。上班族的預計求職期由去年的5.6個月減至4.8個月，逾三成人更相信兩個月內可找到新工。

轉工原因包括「不滿意薪酬/福利」(41%)、「尋求更好的薪酬待遇」(40%)和「不滿意公司文化/管理風格」(36%)；至於願意留在現時職位的兩成上班族則表示「滿意現時的工作量」(42%)、「有良好的職場人際關係」(38%)和「滿意薪酬/福利」(33%)。

步入後疫情時代，港人的壓力未因「復常」而獲舒緩。51%人直指工作壓力未因疫情過去而消減，43%認為壓力不減反增。造成工作壓力的主因，分別為「工作量增加」(65%)、「經濟負擔變重」(35%)和「職業發展前路未明」(30%)，以上因素大大影響員工的幸福感、生產力和整體工作滿意度。另77%人認為提供相應培訓的僱主極具吸引力，盼獲「與工作相關的硬技能和專業知識培訓」(75%)及「軟技能培訓」(55%)。

三分之二受訪者指公司推出平衡員工的工作與生活的福利政策，但勞資雙方卻有落差，68%僱員盼「4天/4.5天工作周」，僅24%公司有提供；其次為「彈性假期」，期望落差值20%，第三的「彈性工作時間」落差值16%。

JobsDB香港區營運總監李政勳認為，新生代上班族的需求較過去更多元化，除薪酬福利外，重視員工的工作與生活平衡，以及提供技能培訓機會，將是留住人才的關鍵：「疫後復常，工作量增加令上班族的工作壓力有增無減，甚至引致工作過勞，影響身心健康。上班族一旦在工作與生活上失衡，加上勞資待遇期望落差大等情況，或許會對現職工作感失望，容易出現『離心』。」