am專題｜飛機餐十大冷知識　正副機師食唔同餐　頭等艙乘客使唔使爭？

雖然不少乘客都嫌棄飛機餐味道差、份量少，但飛機餐可謂是世界上最安全的食物之一，製作過程上，亦隱藏非常多秘密。本報今次就專訪了在60個國家、提供7億份飛機餐的全球最大獨立航空膳食供應商Gate Group旗下佳美空廚(Gate Gourmet)， 一次公開關於飛機餐的十大冷知識。 採訪：專題組／攝影：陳奕釗 冷知識01 ｜飛機餐有超過100年歷史 飛機餐已有超過100年歷史。最早的飛機餐，是在1919年，由英倫航空Handley-Page Flight倫敦來往巴黎的航程中提供。最早的飛機餐，一份價值3先令(舊幣制1英鎊等於20先令)，吃的則是簡單的三明治與水果。一直到1936年，聯合航空(United Airlines)才首度安裝空廚系統，讓機上乘客得以享用熱騰騰的餐點，其他航空公司再陸續跟進。

冷知識02 ｜飛機餐餐單並非由航膳公司制定 每家航空公司會根據起飛地點、航線與想要主打的菜色，選擇心目中理想的航膳公司合作。而航膳公司則根據航空公司的要求，例如食材的選用、餐點風格及預算等，製作出符合該航空公司要求的飛機餐。至於飛機餐的餐單，會每３個月至半年換一次，視乎不同航空公司而定。 冷知識 03 ｜飛機餐選擇不只Beef or Chicken 2款選擇 雖然平日空服員經常問乘客要Beef or Chicken(牛肉還是雞肉)，但飛機餐其實不只2款選擇。事實上，大部分航空公司都有提供不同種類的特別餐，例如兒童餐、水果餐、猶太餐、無麩質餐等。全球不同宗教信仰、飲食習慣的乘客，只需在提早在網絡上預訂，都可享用到合適自己的飛機餐。 冷知識 04 ｜飛機餐中「猶太餐」成本最高 猶太餐(Kosher Meal)同樣為特別餐，但由於其製作過程十分繁複，除了餐飲需符合猶太法，而且屠宰及烹調方式均有嚴格規定，所以成本最高。據了解，每盒猶太餐製作完成後，都會有封條封起，確保從未被外界沾污。而猶太餐只可進行單獨翻熱，奉上時更會在盒上附上一張由Kosher認證的證書，以證純潔。不過由於猶太餐口味相對特別，一般乘客未必吃得習慣。 冷知識 05 ｜飛機餐味道濃、落醬夠重手 據研究顯示，身處三萬呎高空，乘客對鹹和甜的味覺反應會下降30％，而機艙內的低氣壓及濕度亦會影響嗅覺，故總廚在設計飛機餐上，需要將餐膳調較得較濃味，以加強食物味道，不至乘客食落口淡淡。而醬汁較多亦是避免飛機餐翻熱後，會變得乾爭爭。

冷知識 06 ｜飛機餐避免有骨有殼或生冷食物 為了方便乘客進食，以及減少鯁骨意外，飛機餐一般不會準備有帶殼的蝦蟹，或者帶骨雞扒之類的食物。而保障食物安全，航膳公司亦會盡量避免加入魚生刺身等，相對容易變壞的食物。因相關食材保存溫度如有閃失，數百名乘客集體在高空「攪肚痛」或食物中毒，後果實在不堪設想。 冷知識 07 ｜飛機餐中雞肉、豬肉最常見 一般飛機餐會較常選擇雞肉、豬肉作為食材，因為大部分人都可以吃。不過橫跨印度、巴基斯坦等的航線，由於多為信奉真主的穆斯林，故會較少提供豬肉製品。 冷知識 08 ｜機師、副機師要吃不同飛機餐 為了航空安全，機師與副機師必須吃不同的餐點，以避免發生食物中毒，無人可駕駛飛機的問題出現。而空服員則沒有相關限制，有些航空公司會為空服員準備額外的飛機餐，亦有些空服員喜歡自攜餐點。 冷知識 09 ｜頭等艙不用爭心水飛機餐 不少航空公司都會按人頭數目，每款菜色都準備足夠數量，以滿足頭等艙乘客需求。 冷知識10 ｜飛機餐並不是完全新鮮 飛機餐通常在食用前十數小時前準備好，並進行冷凍。再在飛機起飛前２至３小時運至機艙，待空服員在航班上翻熱。為了確保食物安全和質量，在航班誤點情況之下，飛機餐最長只可擺放4小時，否則所有飛機餐都需被廢棄。