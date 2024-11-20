搭飛機穿搭｜上機舒適聰明生存術 長途機可準備眼罩耳塞

舒適鞋襪是搭機好夥伴 登機穿的鞋子和衣服一樣重要，輕盈透氣是首選。避免穿著高跟鞋或窄版鞋，以防奔跑趕飛機。登機後若想要保持舒適，可在自己座位脫下鞋子，因此推薦選擇一雙方便穿脫的鞋子。 還可多準備一雙舒適襪子，一上飛機就換上，可讓你的腳在整趟旅途都感到清爽舒適。 搭飛機不僅溫差大，而且無法隨心所欲調整溫度。為了避免忽冷忽熱，準備一雙拖鞋有助於調節體溫並保持舒適。 軟質包款輕裝上陣 人搭機時會連續好幾個小時擠在座位上，且伸腿空間也不夠，隨身包最好小巧柔軟、可壓扁，以便於放置在座位下或前座口袋。多口袋的隨身包包可幫助你輕裝上陣。 如果要乘坐長途航班，你可能會覺得需要攜帶多一點東西才夠用，但其實一件隨身行李就足夠了。而且旅客和飛機最好攜帶輕載，以避免飛機超載從而影響在空中的機動能力。 旅行平安藥｜一次睇清解決暈車浪、腸胃不適等5大類常備用藥

多一個迷你小袋 由於乘客在機上的時間幾乎都是坐著的，而且手提行李又得放置在頭上的行李艙。若頻繁拿取錢包、口香糖或鑰匙等小物相當麻煩。此時，準備一個迷你隨身小袋子塞入這些物品，並放置在座位前的口袋，便於隨時拿取。 零錢很好用 現在付款方式相當多元，有大量的APP和信用卡可以滿足需求。另也可隨身攜帶小量美元零錢，便於支付許多服務費用，例如代客泊車、機上小點心等，使用零錢會很方便。兌換外幣時，除了大鈔也別忘了換一些當地貨幣零錢。 執行李女生必備清單一張Checklist長短途、四季適用

寵愛自己 長途飛行可能會讓人筋疲力盡，可準備所有讓人感到舒適的小物，奢華一點也沒問題，例如牙刷、除臭劑、梳子、眼罩、耳塞。還有芳香枕頭噴霧可讓人保持平靜，甚至還塗抹滋潤面霜寵愛自己，閉上眼睛，讓所有的煩惱煙消雲散。 如果你打算在長途飛行途中補眠，推薦隨身攜帶眼罩。只需遮擋光線，就能讓人為享受小睡片刻做好準備。怕吵的人還可攜帶降噪耳機，擁有良好睡眠品質與甜蜜夢鄉。 攜帶酒精消毒 若是免疫系統低下族群，搭乘飛機旅行時與眾多陌生人待在同一個密閉空間，容易接觸到龐大細菌。因此確定有帶上乾洗手或酒精濕巾，並擦拭扶手、折疊桌和任何可能會觸摸到的東西。因為你不知道你使用之前有多少人接觸過，甚至以防有乘客打噴嚏到這些設備上。 遠離「電腦視覺症候群」！4大護眼技巧有效預防眼睛乾澀與疲勞