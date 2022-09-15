Crostini結業｜工會接100員工求助　涉欠薪300至500萬元

連鎖餅店Crostini突然宣布全線結業，惹來不少顧客批評，他們擔心已購買的餅卡或將成廢紙。協助事件員工的飲食業職工總會權益總幹事招冠聰今日(15日)在電台表示，接獲近100名員工求助，約30人為兼職員工，主要被拖欠8、9月的薪金，涉款約300至500萬元，勞工處正聯絡僱主跟進。

招冠聰表示，據初步了解僱主不願意與勞工處有太多的講解，沒有反映實質的情況，勞工處嘗試希望僱主願意簽署無力償還書，惟目前未有最新的結果。他說若僱主真的沒錢找數，最理想是僱主幫員工簽署無力償還書，讓員工走少很多路。

他透露，有員工在中秋期間已經向工會求助，亦有員工反映公司一向準時在每月7日出糧，惟本月出現延誤，因而感到奇怪，並聽聞有分店欠租；加上兼職員工的工時縮短，估計公司可能出現財困。他說疫情對飲食業造成較大的衝擊，租金問題並非一朝一夕，期望僱主若有計劃結業，應盡早與勞工處聯絡，商討安置員工方案。

創辦人：已借8000萬給公司營運仍解決不到財政問題

Crostini創辦人黃光輝接受傳媒訪問時稱，疫情爆發以來生意大減三分之二，加上政府暫緩追租措施於7月完結後，被業主追租，沒法再經營下去，所以才決定結業。他指已借了8,000萬元給公司營運，資金來自他自己及向朋友借貸，但仍然解決不到財政問題，雖然結業決定是困難，對顧客和同事不起，但真是無能為力，解決不到財政問題，現時只能讓清盤官去處理有關餅卡的問題。