DSE放榜2022｜8狀元大多留港升學　6人從醫2人讀金融文科

2022年中學文憑試DSE今日放榜，共誕生8名狀元，當中2男2女更為16星的「超級狀元」。8名狀元中，大多表示在港升學，目前無意移民，當中6人有意讀醫，餘下2人想入讀金融及人文社會學科。
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4名「超狀」 3人讀醫
超級狀元方面，協恩女中學「超級狀元」周愷彤表示，疫情下目睹香港醫療系統壓力大，但醫護人手短缺，希望入讀中大醫學院，日後留港發展，在公院做醫護，「希望在熟悉的地方、以熟悉的語言，服務香港市民。」
伊利沙伯中學「超級狀元」謝承瑧指，希望入讀中大環球醫學領袖專修組別(GPS)，成為醫生，暫時無打算移民，希望以醫生職業去貢獻社會，他認為香港這些年雖然有很多不開心的事情，但作為香港的一份子，有責任改變這一個情況。
培正中學「超級狀元」焦采溢指，期望入讀港大醫學院，而她因家人仍然在港，加上對香港有感情，未有到海外的打算。
何文田迦密中學首誕「超級狀元」曾志鵬表示，打算升讀中大計量金融及風險管理，不打算海外升學，因為對香港有歸屬感，希望留在香港發展。
4「狀元」3讀醫 拔萃女「狀元」冀讀英國劍橋大學
在狀元方面，英皇書院甘仲軒有意升讀本地醫科，留港發展，他指對香港有歸屬感，無移民或出國打算，因為不想離開家人和朋友。
喇沙書院「狀元」張殷碩坦言，希望在港入讀醫科，但仍選未定哪間醫學院。
皇仁書院「狀元」麥顥邦表示，希望入讀中大醫學院「環球醫學領袖培訓專修組別」(GPS)，希望服社區，為醫療人手長期缺乏出一分力，又期望新一屆政府能努力改善以往不足之處，令香港變得更好。
拔萃女書院「狀元」冼家朗表示，打算入讀英國劍橋大學的人文、社會及政治科學，但未有打算移民。