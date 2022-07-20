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2022-07-20 15:24:54

DSE放榜2022｜8狀元大多留港升學　6人從醫2人讀金融文科

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2022年中學文憑試DSE今日放榜，共誕生8名狀元，大多希望留港升學讀醫。

2022年中學文憑試DSE今日放榜，共誕生8名狀元，大多希望留港升學讀醫。

2022年中學文憑試DSE今日放榜，共誕生8名狀元，當中2男2女更16星的「超級狀元」。8名狀元中，大多表示在港升學，目前無意移民，當中6人有意讀醫，餘下2人想入讀金融及人文社會學科。

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4名「超狀」  3人讀醫

超級狀元方面，協恩女中學「超級狀元」周愷彤表示，疫情下目睹香港醫療系統壓力大但醫護人手短缺，希望入讀中大醫學院，日後留港發展，在公院做醫護，「希望在熟悉的地方、以熟悉的語言，服務香港市民。」

伊利沙伯中學「超級狀元」謝承瑧指，希望入讀中大環球醫學領袖專修組別(GPS)，成，暫時無打算移民，希望以醫生職業去貢獻社會，他認香港這些年雖然有很多不開心的事情，但作香港的一子，有責任改變這一個情

培正中學「超級狀元」焦采指，期望入讀港大醫學院，而她因家人仍然在港，加上對香港有感情，未有到海外的打算。

何文田迦密中學首誕「超級狀元」曾志鵬表示，打算升讀中大計量金融及風險管理，不打算海外升學，因對香港有歸屬感，希望留在香港發展。

協恩女中學「超級狀元」周愷彤希望入讀中大醫學院，日後留港發展。(郭曉恩攝) 伊利沙伯中學「超級狀元」謝承臻希望入讀中大環球醫學領袖專修組別(GPS)，成為醫生，暫時無打算移民。(鄭皓彥攝) 培正中學「超級狀元」焦采溢指期望入讀港大醫學院，未有到海外的打算。(李朗僑攝) 何文田迦密中學「超級狀元」曾志鵬指，打算升讀中大計量金融及風險管理，不打算海外升學。(蘇文傑攝)

4「狀元」3讀醫    拔萃女「狀元」冀讀英國劍橋大學

在狀元方面，英皇書院甘仲有意升讀本地醫科，留港發展，他指對香港有歸屬感，無移民或出國打算，因不想離開家人和朋友

喇沙書院「狀元」張殷碩坦言，希望在港入讀醫科，但仍選未定間醫學院

皇仁書院「狀元」麥顥邦表示，希望入讀中大醫學院「環球醫學領袖培訓專修組別」(GPS)，希望服社區，為醫療人手長期缺乏出一分力，又期望新一屆政府能努力改善以往不足之處，令香港變得更好。

拔萃女書院「狀元」冼家朗表示，打算入讀英國劍橋大學的人文、社會及政治科學，但未有打算移民。

喇沙書院「狀元」張殷碩希望在港入讀醫科。(蘇文傑攝) 英皇「狀元」甘仲軒有意升讀本地醫科，留港發展。(黃玲燕攝) 拔萃女書院「狀元」冼家朗表示，打算入讀英國劍橋大學的人文、社會及政治科學，但未有打算移民。(拔萃女書院提供) 皇仁書院「狀元」麥顥邦希望入讀中大醫學院「環球醫學領袖培訓專修組別」(GPS)。(李睿哲攝)

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