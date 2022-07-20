DSE放榜2022｜8狀元大多留港升學　6人從醫2人讀金融文科

2022年中學文憑試DSE今日放榜，共誕生8名狀元，當中2男2女更為16星的「超級狀元」。8名狀元中，大多表示在港升學，目前無意移民，當中6人有意讀醫，餘下2人想入讀金融及人文社會學科。

4「狀元」3讀醫 拔萃女「狀元」冀讀英國劍橋大學

在狀元方面，英皇書院甘仲軒有意升讀本地醫科，留港發展，他指對香港有歸屬感，無移民或出國打算，因為不想離開家人和朋友。

喇沙書院「狀元」張殷碩坦言，希望在港入讀醫科，但仍選未定哪間醫學院。

皇仁書院「狀元」麥顥邦表示，希望入讀中大醫學院「環球醫學領袖培訓專修組別」(GPS)，希望服社區，為醫療人手長期缺乏出一分力，又期望新一屆政府能努力改善以往不足之處，令香港變得更好。

拔萃女書院「狀元」冼家朗表示，打算入讀英國劍橋大學的人文、社會及政治科學，但未有打算移民。