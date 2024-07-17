DSE放榜2024｜誕10狀元8校全屬英中　中國婦女會中學、聖若瑟書院首誕DSE狀元 (持續更新)

中學文憑試(DSE)今日放榜，今年共有約4.9萬人參加考試，包括4萬多名日校考生，當中誕生8男2女共10名「狀元」，包括8名同時在數學延伸部分(M1或M2)取得5**的「超級狀元」。今屆DSE亦有18,314人在核心科目取得符合大學入學要求的「332A」分數，佔整體日校考生45.0%。

10名「狀元」分布在8間英文中學，包括誕下首名DSE「狀元」的西灣河香港中國婦女會中學和聖若瑟書院，其中聖若瑟書院的同時為「超級狀元」。聖保羅男女中學今屆誕生兩名超級狀元，其餘5名超級狀元分別來自拔萃男書院、喇沙書院、培正中學、英皇書院和英華女學校，另喇沙書院有一名狀元。