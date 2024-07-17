DSE放榜2024｜誕10狀元8校全屬英中　中國婦女會中學、聖若瑟書院首誕DSE狀元 (持續更新)

中學文憑試(DSE)今日放榜，今年共有約4.9萬人參加考試，包括4萬多名日校考生，當中誕生8男2女共10名「狀元」，包括8名同時在數學延伸部分(M1或M2)取得5**的「超級狀元」。今屆DSE亦有18,314人在核心科目取得符合大學入學要求的「332A」分數，佔整體日校考生45.0%。
10名「狀元」分布在8間英文中學，包括誕下首名DSE「狀元」的西灣河香港中國婦女會中學和聖若瑟書院，其中聖若瑟書院的同時為「超級狀元」。聖保羅男女中學今屆誕生兩名超級狀元，其餘5名超級狀元分別來自拔萃男書院、喇沙書院、培正中學、英皇書院和英華女學校，另喇沙書院有一名狀元。
▼DSE放榜2024｜誕生狀元學校名單▼
- 香港中國婦女會中學：女狀元姚臻怡
- 英皇書院：1名超級狀元
- 聖若瑟書院：1名超級狀元
- 聖保羅男女中學：2名男超級狀元
- 英華女學校：超級狀元劉翯悠
- 拔萃男書院：1名超級狀元
- 喇沙書院：超級狀元鍾栢綸、狀元陳澤鋒
- 培正中學：1名超級狀元
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「狀元」5**減一科 考評局強調標準一樣
考評局昨日提到，在公民科取代通識教育科後，「狀元」的定義亦由以往的4科核心和3科選修科獲得5**等級，改為3科核心科和3科選修科獲5**及公民科「達標」。當局解釋，推出公民科後如維持最高成績7科5**的標準，即等於要考生考8科，衡量後決定維持最高成績只計7科，強調狀元的標準一樣而沒有「降Level」。
李家超勉勵應屆考生
特首李家超在社交網站勉勵應屆DSE考生，無論成績如何未來都充滿機會，呼籲他們繼續努力，定能創造美好將來。