佐敦歷史｜舊地名叫官涌？林則徐築砲抗英 鴉片戰爭前哨？

佐敦舊稱官涌 因官涌山得名 油麻地佐敦有條「官涌街」，官涌街有座「官涌市政大廈」，兩處地名都是佐敦前稱「官涌」的證明。 官涌一名，源自昔日的「官涌山」。根據《九龍海岸線》（余震宇著），官涌山位置在今天佐敦道與柯士甸道之間，東接上海街，西面臨海、即現時廣東道一帶。