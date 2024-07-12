佐敦歷史｜舊地名叫官涌？林則徐築砲抗英 鴉片戰爭前哨？

拿起舊地圖，很多地名與今天對不上。城市發展迅速，地名亦隨時代變遷而更新。一些地方，或因用途改變，或因名字雅化，舊有稱呼漸被淡忘，藏在地名中的故事，亦愈來愈少人知。
就如今次介紹的「官涌」，大家知否在哪兒？又有沒聽過它的歷史故事？
文章出處：「當代中國」網站
佐敦舊稱官涌 因官涌山得名
油麻地佐敦有條「官涌街」，官涌街有座「官涌市政大廈」，兩處地名都是佐敦前稱「官涌」的證明。
官涌一名，源自昔日的「官涌山」。根據《九龍海岸線》（余震宇著），官涌山位置在今天佐敦道與柯士甸道之間，東接上海街，西面臨海、即現時廣東道一帶。
林維喜案掀官涌之戰 英軍六度突襲皆被擊退
官涌山雖然是座小山，卻發生過對香港歷史影響深遠的事件──官涌之戰。
1839年，清廷派遺欽差大臣林則徐到廣東查禁鴉片，英國商船因而退出廣州，轉到香港尖沙咀停泊。期間，一名酗酒的英國水手與尖沙咀村民發生衝突，打死村民林維喜，成為第一次鴉片戰爭的導火線。
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林則徐要求英國駐華商務總監義律交出兇手，義律卻私下輕判了事，令中英關係急速惡化。同年底，兩軍在香港爆發「官涌之戰」，英軍十天之內六度突襲，皆被擊退。事後林則徐在尖沙咀及官涌增建兩座炮台：分別是尖沙咀「懲膺炮台」（即如今的1881舊水警基地）和官涌「臨衝炮台」（珼址為佐敦佐治五世紀念公園），配置50多門大炮，以防英軍再犯。
不過隨着鴉片戰爭在1840年爆發，兩座炮台後來落入英軍手中，官涌炮台被炸毀，尖沙咀炮台則被拆卸。
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「丙午風災」萬人喪命 夷平官涌山 建油麻地避風塘
1906年，香港發生了死傷慘重的「丙午風災」，導致過萬人死亡。災後油麻地沿岸滿目瘡痍，大量船隻擱淺損毀。為保障漁民性命財產，港府在1909年通過《建築避風塘條例》，將官涌山夷平，變成油麻地避風塘的填料，用來填平淺灘及建築防波堤。1932年政府將佐敦一條街道命名作「官涌街」，紀念消失的官涌山。
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地鐵通車 「佐敦」取代官涌 舊名被淡忘
至於「官涌」一名為何漸被淡忘？或許於地鐵有關。1979年地鐵通車，佐敦站啟用。受地鐵效應影響，很多人把這一帶喚作「佐敦」，愈來愈少人使用「官涌」這個名。幸而同區還有「官涌街」和「官涌市政大廈」，官涌一名才不致消失。
去年（2023年）《財政預算案》建議，考慮到官涌街市空置率高，擬把官涌市政大廈部份未善用的樓層，改建成為全港首個「城市運動體育中心」，發展室內滑板場、運動攀登場等多用途活動空間，未來官涌面貌，將進一步活化蛻變。