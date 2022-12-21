冬天養生｜忽冷忽熱易作病？！養成6個冬天養生習慣 遠離病菌侵害

最近香港的天氣忽冷忽熱，若沒有留意天氣報告便出門便特別容易着涼，在冬天若受感冒纏身，便需要更多時間來康復。以下就教大家養成6個冬天的養生習慣，遠離病菌侵害！

冬天養生習慣｜定期補充水分 冬天一般比夏天乾燥，再加上某些家庭可能會在室內使用暖爐、暖風機等，令乾燥問題加劇，身體有機會出現缺水問題，皮膚亦有機會因乾燥而感到痕癢，甚至可能誘發濕疹。因此在冬天的時候需要多喝温水補充身體的水份，同時在洗澡後需要對皮膚進行保濕，以保護乾燥的肌膚。

冬天養生習慣｜早上開窗通風 由於冬天天氣寒冷，大部份人都會習慣將門窗關緊，以遠離寒風。但經過一晚之後，室內的二氧化碳濃度會變高，影響家中的空氣質素，因此建議早上後可以打開門窗通風，讓新鮮的空氣走進室內。

冬天養生習慣｜常備暖水壺 冬天天氣乾燥，除了需要多喝水，水的溫度亦特別重要，如果想有效養生，冬天時就應該多喝溫熱的水，讓身體免受着涼。建議無論在室內或室外都可以想備一個暖水壺，方便隨時隨地飲用溫熱的水，有需要的話還可以加入菊花、枸杞等養生藥材，幫助身體補充水份之餘，還可以去除因乾燥而導致的熱氣問題。

冬天養生習慣｜室內使用加濕機 不少家庭都有在室內使用暖爐、暖風機的習慣，但長期使用會令室內環境變得更加乾燥，建議可以放置一個加濕機，令水蒸氣可以滋潤空氣，減少因乾燥導致的呼吸道問題。同時可以在床邊放置一杯水，方便乾燥或口乾的時候立刻飲用。

冬天養生習慣｜預防腰肚着涼 冬天的時候特別容易因為天氣忽冷忽熱而着涼，特別是有些人不習慣觀看天氣報告後外出，因此特別容易因為穿着不當而着涼。而女性若在經期期間着涼，經痛的情況便會加劇，因此在冬天的時候可以使用暖宮帶來護腰，不但可幫助暖胃、暖宮，同時有助快速緩解經痛不適問題。