去旅行要買好喼！ 教你如何選擇行李箱+6大熱門行李箱品牌推薦

疫情已漸漸遠去，內地最近亦開始通關，相信不少香港人都計劃出國，除了plan行程之外，有一個質素良好的行李箱亦非常重要！然而選擇行李箱都有不少學問，短途或長途應該用甚麼尺寸？用硬喼還是軟喼？以下教大家如何選擇行李箱，以及推薦6大熱門行李箱品牌，幫助你找出適合自己的行李箱！

買喼｜行李箱尺寸 市面上有不同尺寸的行李箱，大部分都是由16至32吋不等。一般都是以旅行日數去決定使用哪種尺寸的行李箱。如果是去短途旅行(1-3天)，適合使用16 - 20吋的行李箱。更可以直接當作手提行李，絕對是必備尺寸之一。 而中長途旅行(3-6天)，則可以選擇22-26吋；如果你是購物狂，或準備去長途旅行、留學、Working Holiday的話，28吋或以上的行李箱就最適合不過。 買喼｜軟殼 VS 硬殼 材質方面，行李箱外殼一般分為「硬」、「軟」殼。硬殼的優點就是堅固、安全、防護力佳，即使是在托運行李的時候受到粗暴對待，都不怕會弄破。但硬殼行李箱的空間彈性較少，如果爆喼的話很難硬塞。軟殼行李箱的防護力當然較差，而且防盜功能差。但相對地尺寸空間較大，彈性亦較高。即使行李太多，亦可以盡量收納。

行李箱推薦｜ LOJEL 來自日本的LOJEL的討論度非常高，以Cubo最為受歡迎。設計不但簡約，更有不同顏色，如白色、芥末黃、酒紅、綠色等，非常特別。其特色是掀蓋式設計，只需要拉開表面的拉鏈，就可以取出及放入物品。不像其他硬殼行李箱，需要兩邊打開整個行李箱才可以取物。另外它亦設擴充容量的位置，增加容量。

行李箱推薦｜ RIMOWA RIMOWA可說是行李箱中的名牌！來自德國，以「鋁合金」行李箱最為知名，不但外型型格，材質亦非常耐磨防摔，可以徹底保護好行李箱內的東西。另外它專屬的Multiwheel®滾輪系統，讓行李箱拉起來非常順手，亦不會產生噪音。最新的Hybrid系列更是將鋁合金及聚碳酸酯融合，大大減輕行李的重量。

行李箱推薦｜ Samsonite 另一個行李箱知名品牌為Samsonite，已擁有超過100年歷史。主打實用、耐用及輕巧，其行李箱採用四輪設計，令拖拉時更暢順。當中以Cosmolite型號最廣為人知，使用了Curv®專利技術，讓行李箱體擁有輕盈之餘又非常。

行李箱推薦｜ DELSEY 來自法國的DELSEY，選用輕巧耐用物料。更有獨家研發的第二代ST保安防盜拉鍊及TSA海關鎖，大大減低「爆箱」的及遭人盜竊的機會，出遊更安心。部份行李箱更有「專屬識別碼」，不怕拿錯別人的行李。

行李箱推薦｜ American Tourister 如果想找性價比高的行李箱，American Tourister就最適合不過。為Samsonite集團旗下品牌之一，以Curio最受歡迎，採用耐摔耐撞的PP材質，更有多款顏色選擇。此外，它們更加入「飛行測試」來驗證行李箱的品質，因此質素絕對有一定保證！