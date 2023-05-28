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2023-05-28 16:11:45

周末好去處︱《全個世界都有電話》試映場＋音樂會 羅孝勇向教授請假回港表演

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由黃浩然製作的《I Dont Need YouMV

 

 

《緣路山旮旯》導演黃浩然，最新作品《全個世界都有電話》，將與香港人壽合作於622(端午節假期)舉行《【香港人壽】一起同行《全個世界都有電話》試映場＋音樂會」》，羅孝勇為了出席這個音樂會作表演，要考試的他特別向教授請假。

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黃浩然早前攜同電影參加《烏甸尼遠東電影節》。

《全個世界都有電話》開創性以「電影試映＋音樂會」跨界別形式發布電影，邀請了國賢、mansonvibes、周漢寧、鄧麗英(麗英@小薯茄)、顏培珊、KINKI盧芷韻、樂隊組合GDJYB雞蛋蒸肉餅及Harbor Homme，再加上台灣音樂單位秦旭章、守夜人、靈魂沙發及溫室雜草等，於九龍灣國際展貿中心Star Hall匯星舉行音樂會，表演電影的配樂及歌曲。

 

導演黃浩然支持香港獨立樂隊

羅孝勇與他的樂隊Harbor Homme，推出的歌曲《I Dont Need You》，被向來鍾情香港獨立音樂的黃浩然，安排成為《全個世界都有電話》的插曲，因此有份出席《全個世界都有電話》音樂會，並作為表演嘉賓，黃浩然說：「Harbor Homme是我十分喜愛的本地樂隊，除了《I Dont Need You》外，早前推出由周漢寧及麗英合唱的插曲《網騙》，亦是從Harbor Homme的英文歌《24/7 Mind》改編。在此必須要特別感謝主音羅孝勇的全力支持，大家都知道他現在正在澳洲攻讀脊醫課程，6月本來是要考試，他卻專程跟教授申請提早考試，以便趕回香港參加《【香港人壽】一起同行《全個世界都有電話》試映場＋音樂會》作現場獻唱，到時一定會為大家帶來更多驚喜。」

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由主音羅孝勇(Sheldon，圖中)、結他手陳梓龍(Egan，圖左)及鼓手陳展樑(Adam，圖右)，於2018年組成的Harbor Homme，玩奏搖滾、藍調及重搖滾為主要風格。

Harbor Homme呼籲購票從速

黃浩然又將《全個世界都有電話》的從未曝光的精華片段，剪成《I Dont Need YouMVHarbor Homme非常感謝導演，又呼籲樂迷撲飛出席電影首映與音樂會，Harbor Homme說：「很感謝黃浩然導演再次在新作中採用我們的歌曲！聽到自己的作品配合電影畫面一起播放，令歌曲的靈魂更加生動立體，感受更加強烈。在622日舉行的試映場＋音樂會中，我們將會現場演繹《I Dont Need You》以及其他歌曲，約定大家到時見！」

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試映場＋音樂會，請來多位香港音樂人及樂隊參與演出。

《【香港人壽】一起同行《全個世界都有電話》試映場＋音樂會》詳情：

電影試映

日期：622(星期四，端午節)

地點：九龍灣嘉禾MegaBox、星影匯Metroplex戲院

場次：下午4時、410分、420分、555分、605615

 

 

音樂會

地點：Star Hall匯星(九龍灣國際展貿中心3)

時間：晚上830

音樂會長度約120分鐘(不設中場休息)

票價：$690(A區電影門票乙張＋A區音樂會門票乙張＋電影原聲大碟乙隻)

$590(B區電影門票乙張＋B區音樂會門票乙張)

$390(C區電影門票乙張＋C區音樂會門票乙張)

 

售票：bit.ly/HongKongConcert

節目查詢：[email protected]

 

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