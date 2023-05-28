周末好去處︱《全個世界都有電話》試映場＋音樂會 羅孝勇向教授請假回港表演

《緣路山旮旯》導演黃浩然，最新作品《全個世界都有電話》，將與香港人壽合作於 6 月 22 日 ( 端午節假期 ) 舉行《【香港人壽】一起同行《全個世界都有電話》試映場＋音樂會」》，羅孝勇為了出席這個音樂會作表演，要考試的他特別向教授請假。

《緣路山旮旯》導演黃浩然，最新作品《全個世界都有電話》，將與香港人壽合作於 6 月 22 日 ( 端午節假期 ) 舉行《【香港人壽】一起同行《全個世界都有電話》試映場＋音樂會」》，羅孝勇為了出席這個音樂會作表演，要考試的他特別向教授請假。

《全個世界都有電話》開創性以「電影試映＋音樂會」跨界別形式發布電影，邀請了國賢、mansonvibes、周漢寧、鄧麗英(麗英@小薯茄)、顏培珊、KINKI盧芷韻、樂隊組合GDJYB雞蛋蒸肉餅及Harbor Homme，再加上台灣音樂單位秦旭章、守夜人、靈魂沙發及溫室雜草等，於九龍灣國際展貿中心Star Hall匯星舉行音樂會，表演電影的配樂及歌曲。

導演黃浩然支持香港獨立樂隊

羅孝勇與他的樂隊Harbor Homme，推出的歌曲《I Don’t Need You》，被向來鍾情香港獨立音樂的黃浩然，安排成為《全個世界都有電話》的插曲，因此有份出席《全個世界都有電話》音樂會，並作為表演嘉賓，黃浩然說：「Harbor Homme是我十分喜愛的本地樂隊，除了《I Don’t Need You》外，早前推出由周漢寧及麗英合唱的插曲《網騙》，亦是從Harbor Homme的英文歌《24/7 Mind》改編。在此必須要特別感謝主音羅孝勇的全力支持，大家都知道他現在正在澳洲攻讀脊醫課程，6月本來是要考試，他卻專程跟教授申請提早考試，以便趕回香港參加《【香港人壽】一起同行《全個世界都有電話》試映場＋音樂會》作現場獻唱，到時一定會為大家帶來更多驚喜。」