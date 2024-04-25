周末好去處2024｜繼早前在廟街舉行的《食神》嚐聚滋味館，可口可樂又有新搞作！可口可樂將於今個周末(2024年5月3至5日)，一連三日於西九文化區藝術公園海濱草坪舉行嘉年華Coca-Cola® Food Fest，集合全城人情滋味美食，加上音樂、互動遊戲及打卡位。一於趁今個周末，約埋朋友一齊出去玩吓啦！

Coca-Cola® Food Fest 一連三天於西九文化區藝術公園海濱草坪 – 西面舉行

免費派24,000支冰凍玻璃樽裝無糖可口可樂 Coca-Cola® Food Fest 將設有14個美食攤檔，帶來不同人情滋味，當中包括米芝蓮必比登推介「倆口小吃」及「生記飯店」、人氣烘焙小店「Circle Bakery」、辣油獲國際知名獎項的食店 「香料案內所」等，在現場只要讚好可口可樂Instagram，即可獲贈玻璃樽裝無糖可口可樂一枝！

除了現場品嚐美食，大家亦可將 Foodmarks 的人情滋味帶返屋企。可口可樂與 foodpanda 攜手在活動現場免費派送限量 foodpanda HK$10 優惠券俾大家返屋企嗌可口可樂套餐 ！仲有得挑戰攤位遊戲贏走限量可口可樂精品、設有可口可樂限定主題 Snapio 韓式自拍亭及不同打卡位。可口可樂特別與街頭音樂平台 City Echo 合作，邀請多個本地 Busking 單位，一連三日在現場帶來音樂盛宴，呈獻一個與別不同的滋味週末。 在活動開幕當日，可口可樂®更會嘗試創造全新世界紀錄 — 全球最大規模汽水聚會，為滋味週末隆重揭幕！

響應環保 鼓勵自備餐具及容器 Coca-Cola® Food Fest 為響應環保減少廢物，鼓勵大家自攜餐具及容器到場享受美食。活動亦與社企 We Use 合作提供重用餐具租用服務，只要繳付按金，即可借用餐具在場內使用，為推廣可持續發展盡一分力！