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生活
2024-04-25 11:11:00

周末好去處2024｜可口可樂西九嘉年華！免費派無糖可樂＋設14個美食攤檔

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周末好去處2024｜可口可樂西九嘉年華！免費派24,000枝無糖可樂＋設14個美食攤檔

周末好去處2024｜可口可樂西九嘉年華！免費派24,000枝無糖可樂＋設14個美食攤檔

周末好去處2024｜繼早前在廟街舉行的《食神》嚐聚滋味館，可口可樂又有新搞作！可口可樂將於今個周末(2024年5月3至5日)，一連三日於西九文化區藝術公園海濱草坪舉行嘉年華Coca-Cola® Food Fest，集合全城人情滋味美食，加上音樂、互動遊戲及打卡位。一於趁今個周末，約埋朋友一齊出去玩吓啦！

Coca-Cola® Food Fest 一連三天於西九文化區藝術公園海濱草坪 – 西面舉行

Coca-Cola® Food Fest 一連三天於西九文化區藝術公園海濱草坪 – 西面舉行

免費派24,000支冰凍玻璃樽裝無糖可口可樂

Coca-Cola® Food Fest 將設有14個美食攤檔，帶來不同人情滋味，當中包括米芝蓮必比登推介「倆口小吃」及「生記飯店」、人氣烘焙小店「Circle Bakery」、辣油獲國際知名獎項的食店 「香料案內所」等，在現場只要讚好可口可樂Instagram，即可獲贈玻璃樽裝無糖可口可樂一枝！

圖片來源：倆口小吃IG 圖片來源：倆口小吃IG 圖片來源：倆口小吃IG 香料案內所 香料案內所 人氣烘焙小店「Circle Bakery」 人氣烘焙小店「Circle Bakery」 人氣烘焙小店「Circle Bakery」 人氣烘焙小店「Circle Bakery」 人氣烘焙小店「Circle Bakery」 人氣烘焙小店「Circle Bakery」 人氣烘焙小店「Circle Bakery」 人氣烘焙小店「Circle Bakery」

除了現場品嚐美食，大家亦可將 Foodmarks 的人情滋味帶返屋企。可口可樂與 foodpanda 攜手在活動現場免費派送限量 foodpanda HK$10 優惠券俾大家返屋企嗌可口可樂套餐 ！仲有得挑戰攤位遊戲贏走限量可口可樂精品、設有可口可樂限定主題 Snapio 韓式自拍亭及不同打卡位。可口可樂特別與街頭音樂平台 City Echo 合作，邀請多個本地 Busking 單位，一連三日在現場帶來音樂盛宴，呈獻一個與別不同的滋味週末。

在活動開幕當日，可口可樂®更會嘗試創造全新世界紀錄 — 全球最大規模汽水聚會，為滋味週末隆重揭幕！

Coca-Cola® Food Fest 嚐聚在西九文化區 Coca-Cola® Food Fest 嚐聚在西九文化區 Coca-Cola® Food Fest 嚐聚在西九文化區 Coca-Cola® Food Fest 嚐聚在西九文化區

響應環保 鼓勵自備餐具及容器

Coca-Cola® Food Fest 為響應環保減少廢物，鼓勵大家自攜餐具及容器到場享受美食。活動亦與社企 We Use 合作提供重用餐具租用服務，只要繳付按金，即可借用餐具在場內使用，為推廣可持續發展盡一分力！

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Coca-Cola® Food Fest 

日期：2024 年 5 月 3 至 5 日（周五至周日）

地點：西九文化區藝術公園海濱草坪 — 西面

開放時間：12:00 至 20:00

入場費用： 全免

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