哈迷們的終極夢想！《哈利波特》人氣魔法物品TOP 20　你最想要哪一個？

NO. 10 隱形斗篷（Cloak of Invisibility / Invisibility Cloaks） 看過《哈利波特》的人，一定都幻想過要如何使用故事中的「隱形斗篷」吧！穿上就能夠隱身的隱形斗篷，不只能夠隱形，對於主角哈利來說其實也具有特殊的意義，因為這是父親詹姆留給他的遺物之一，也無數次幫助哈利度過危機。 除此之外，隱形斗篷也是三件「死神的聖物」之一，和重生石（Resurrection Stone）及接骨木魔杖（Elder Wand）齊名。在哈利波特的魔法世界中，存在着其他隱形斗篷，不過這些斗篷會隨着時間變得破舊、失去隱藏功能，身為死神聖物的隱形斗篷則永遠不會損壞，這也是許多網友最想要的魔法物品之一，「最想要的就是它」、「我想要隱形斗篷，用途多又好用」、「隱形斗篷可以做一堆事耶」、「死神的聖物三選一的話會選隱形斗篷」。

NO. 9 巧克力蛙（Chocolate Frog） 巧克力蛙除了是在魔法世界非常受歡迎的點心外，更是哈利第一個吃到的魔法世界零食。當時哈利在霍格華茲特快車上首次體會用自己的零用錢買零食吃的快樂，同時，他也是在巧克力蛙裏面第一次看見鄧不利多。 巧克力蛙最大的特色就是每個包裝裏都會附上一張知名巫師的圖卡，而在哈利的第一個巧克力蛙中，圖卡中的巫師正是鄧不利多。後來作者JK羅琳也透露，在霍格華茲大戰後，哈利和他的朋友們也作為知名巫師出現在了巧克力蛙卡上。此外，巧克力蛙也是被實體化的周邊商品之一，成為許多人到環球影城時必買的手信，「收集卡片真的讓人很有購買的衝動」、「巧克力蛙是到主題樂園時最值得購買的產品之一」。

NO. 8 柏蒂全口味豆（Bertie Bott's Every-Flavour Beans） 充滿各式各樣奇特口味的「柏蒂全口味豆」，是《哈利波特》裏面非常吸引人的魔法零食，除了巧克力、薄荷糖、橘子醬等「正常」的糖果口味外，也有菠菜、肝臟等特殊口味，甚至還有青草、嘔吐物、耳屎、鼻屎、肥皂等超級「騎呢」味道。 柏蒂全口味豆除了在原着故事中是很受學生們歡迎的零食之外，被做成實體商品後在現實世界中也擁有超高人氣，充滿各式各樣神奇口味的全口味豆，很適合在親朋好友相聚時拿來與大家分享，不知道會拿到什麼口味的刺激感也增加了許多樂趣，「嘔吐口味超可怕」、「我有同學曾經吃了臭蛋味不下10秒就吐了」、「所有看過書和電影的人一定也會想試一口」、「全口味豆可以為家庭朋友們帶來無窮的樂趣」。

NO. 7 火盃（The Goblet of Fire） 在《哈利波特－火盃的考驗》裏聚集霍格華茲、波巴洞與德姆蘭等三大魔法學校舉辦的「三巫鬥法大賽」中，三所學校具有參賽資的學生會將寫有名字的紙條投入「火盃」中，由其選出各校代表鬥士。鄧不利多稱火盃為「公正的選拔者」，並在周圍用魔法設下嚴格的年齡線，讓未成年的學生無法報名比賽。 故事中偽裝成穆敵教授的小巴堤．柯羅奇以強大的「迷糊咒」蒙騙火盃，讓哈利與赫夫帕夫學院的西追．迪哥里一同被選為霍格華茲的代表，破天荒地成為大賽史上首位「第四名鬥士」。火盃只會在每五年一次的大賽選手選拔時燃燒，抽出所有參賽代表後就會熄滅，到下一屆大賽時才會重新燃起，也因此在哈利意外被選為代表後無法再重新進行評選，這段情節也被不少網友反覆討論，「柯羅奇是把哈利波特的名字列在第四個學校名下，因為這『第四個學校』只有哈利一人，自然不須競爭即可被火盃選出了」。

NO. 6 港口鑰（Portkey） 「港口鑰」是魔法世界中巫師們移動的其中一種方式之一，只要使用咒語「港口現」（Portus）就能讓任何品變成港口鑰。碰觸到港口鑰後，它就會將人們帶往施咒時預設的目的地，只要大家同時觸碰，就能夠一次運送許多人，只是過程中會感覺像是被鉤子從肚臍後方用力拉扯，因此被許多巫師認為是較不舒服的移動方式。 為了避免麻瓜誤觸港口鑰，通常巫師們都會選擇一些看起來破舊、不吸引人的物品設置，像是舊靴子、舊輪胎、破掉的足球等等。此外，港口鑰的設置也需要經過申請登記，在魔法部有專門部門進行管理。在手遊《哈利波特：巫師聯盟》中，港口鑰也被做為特殊道具之一，有趣的是，遊戲中的港口鑰在解鎖後，還需要玩家帶着手機實際行走累積步數才能開啟，並且有不同距離的分類，「10公里的東西比較豐富」、「港口鑰的開啟真的有點麻煩」、「我還有撿過靴子的港口鑰」。

NO. 5 飛天掃帚（Broomsticks） 騎上「飛天掃帚」，大概是許多人的童年夢想吧！在《哈利波特》的魔法世界中，飛天掃帚被歸類為巫師的交通工具，並且在霍格華茲還有開設相關課程。和一般魔法故事的飛天掃帚不同，《哈利波特》中的掃帚，被設定成非常貼近巫師生活的日用品，和麻瓜的汽車一樣有着各種型號，像是狂風、彗星、光輪、火閃電等系列。 同時，飛天掃帚也是巫師們在「魁地奇」運動中的重要工具，在一年級就破例被選為葛萊分多魁地奇代表隊搜捕手的哈利，收到的第一支飛天掃帚是麥教授贈送的「光輪2000」，在光輪2000被渾拚柳摧毀後，哈利更是收到教父天狼星．布萊克送的最新型掃帚「火閃電」，讓不少同學都非常羨慕。網友也時常討論最喜歡哪個系列的飛天掃，「我喜歡光輪系列」、「火閃電速度快而且又帥氣」。

NO. 4 霍格華茲特快列車（The Hogwarts Express） 相信許多人在看《哈利波特》的時候都曾幻想過自己也能乘上「霍格華茲特快列車」，開啟一場前往魔法學校的旅程。從國王十字車站的九又四分之三月台出發，霍格華茲特快列車會在學期初將學生們載往霍格華茲，並在學期末的時候再將學生們載回倫敦。 霍格華茲特快車是魔法部為了安全運送上百名學生到霍格華茲而生，作為一個引人注目的大型交通工具，魔法部為了不讓麻瓜們發現，在特快車上施展了167條記憶咒，和英國有史以來最大規模的隱藏咒。除此之外，霍格華茲特快車更是哈利與許多角色初次相遇的重要場所，輛列車內的場景也被許多哈迷視為經典畫面之一，「霍格華茲特快車真的是人人都想搭」、「通往魔法世界的火車真的太酷了」、「火車行經高架橋的畫面真的會讓每個哈迷都興奮激動不己」。

NO. 3 金探子（Golden Snitch） 巫師的世界中，魁地奇（Quidditc）無疑是最熱門的球類運動，由進球能夠得分的紅色色大球快浮（Quaffle）、能夠四處移動干擾選手的兩顆搏格（Bludger）、及可以快速飛動的金色小球金探子等四顆球組成，在當中金探子更是扮演着非常重要的關鍵角色。 長着翅膀、外觀十分精緻的金探子，會在比賽中不定時出現，並且在空中以非常快的速移動。根據魁地奇的規則，比賽需要在搜捕手抓到金探子後才能結束，並且抓到金探子的隊伍，可以一口氣獲得150分，身為搜捕手的哈利，在比賽中的任務便是負責抓住金探子。由於金探子的整體設計非常精巧漂亮，因此也常常被做成吊飾、項鍊、手鍊、戒指、耳環等周邊商品販售，「金探子飾品超精緻又好看」、「每天帶金探子出門，光想都開心」、「被用金探子求婚的話絕對嫁啦」、「用金探子求婚應該是每個哈迷的夢想吧」。

NO. 2 分類帽（The Sorting Hat） 「不要史萊哲林、不要史萊哲林……」在入學儀式中，哈利與分類帽的對話想必是讓許多哈迷印象非常深刻的場面之一。充滿神秘氛圍又給人睿智感的分類帽，能夠讀取到學生內心深處的想法和人格特質，進而幫每個人分到適合的學院。不過，除了「分類」外，其實引導人做出「選擇」也是分類儀式中很重要的一環，如同鄧不利多曾說過的，決定自己成為什麼樣的人的，不是能力，而是「選擇」。 許多哈利波特迷都曾經幻想過，自己有一天也能戴上分類帽，被分到葛萊分多、史萊哲林、赫夫帕夫或雷文克勞，成為魔法學院的學生。網路上也流傳着各式各樣的「分類帽測驗」，讓人能夠透過簡單的問題測試自己適合哪個學院，是哈迷們非常喜歡的小遊戲之一，「超喜歡做分類帽測驗」、「測過好幾次」、「年初測分類帽好像在測驗今年的自己會是怎樣的人呢」。