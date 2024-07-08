大學畢業實用禮物推介｜手錶/卡片盒/香水/領帶夾/證件套

每年十月至十一月都是大學畢業禮季節，代表著學生即將進入新階段。畢業是人生大事之一，除了傳統的畢業花、畢業公仔之外，還有什麼禮物適合送上呢？以下推介十款實用且有紀念價值的禮物，特別適合送給男生。

1.手錶

很多大學生平日都是使用運動手錶或智能手錶，送上精鋼手錶或皮帶款手錶，除了可以每天使用，更能增添個人成熟感。

2.卡片盒

如果畢業生將來的工作需要經常會面客人，很大機會用到卡片盒。現時市面上有不同材質的卡片盒，例如木質、真皮、鋼等等，有些更可以刻上名字，實用且個人化，是一份相當獨特的禮物。

3.領帶夾

文職工作大多需要穿著正式西裝，領帶夾的作用是固定領帶在襯衫上，以防領帶晃動，提升整體觀感，給人一種整齊、整潔的印象。現時有很多不同材質和形狀的領帶夾，可以根據畢業生的性格來選購合適的設計。

4.香水

畢業生畢業後面對的第一項挑戰，應該就是見工。除了儀容要乾淨整潔，散發出來的氣味同樣重要。特別是香港天氣炎熱，很容易出汗，噴上香水除了可以避免尷尬情況，也是表現品味、性格的一種。

5.鋼筆

筆是職場上必需的工具，送鋼筆給初出茅廬，剛成為社會新鮮人的畢業生，有祝福事業一帆風順的意義。若畢業生日後的工作需要跟不同客戶簽約、簽訂單，送精美的鋼筆更為適合。

