大暑2024｜7款食材消暑解渴增食慾 綠豆清熱、酸梅開胃

一年容易又大暑，2024年大暑日期是在7月22日，代表天氣熱上加熱，再加上長期戴口罩所帶來的侷促感，不少人都會有中暑或食欲不振等問題，而最好的解決方法，便是利用食療改善身體狀況。以下就為大家介紹7款夏天消暑必備的食材，每款都有消暑解渴或增強食慾的作用，特別適合在夏天食用！

大暑2024｜消暑食材綠豆 夏天不少人都會有熱衰竭或中暑等症狀，而綠豆就有清熱解毒、止渴消暑的作用，建議可以將綠豆熬煮成綠豆湯，可以達到防止中暑的效果。特別對於長期在戶外工作的人來說，綠豆湯不但可以消暑解渴，還有維持體液平衡的功效，因此在戶外工作或進行戶外活動時，不妨帶備綠豆湯來止渴吧！

大暑2024｜消暑食材苦瓜 苦瓜味道甘苦，並非每個人都喜歡它的味道，但苦瓜卻是一種特別適合夏天的食材，不但有清熱解暑、消除肝火的作用，還可以補腎健脾，增進食慾，解決夏天食欲不振的問題。而多吃苦味食物，更可以提神醒腦、消除疲勞，令「冷氣病」等問題也能解決。苦瓜除了可以加入排骨煲湯外，還可以與茶葉一起泡茶，同樣有防止中暑問題的作用。

大暑2024｜消暑食材酸梅 夏天由於天氣炎熱，人們飲水較多，令胃酸相對上降低，使食慾因而減退，而除了常見的番茄外，味道偏酸的酸梅同樣是一種健脾開胃的食材，特別適合改善食慾問題。酸梅含有豐富的氨基酸及抗氧化成分，一方面可以增進食慾，另一方面可以促進新陳代謝，因此建議利用酸梅煮成酸梅湯，直接當作飲料飲用。

▼熱衰竭可致中暑▼