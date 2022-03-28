奧斯卡2022｜得獎電影邊度有得睇？ 上映串流平台整理 Netflix、HBO Go、Disney+都有得睇！

一年一度影壇盛事—奧斯卡金像獎頒獎典禮已完滿結束，各獎項都已塵埃落定。雖然受疫情影響，戲院仍然關閉，但不少獲獎電影都有於串流平台上映。以下為大家整理各個得獎電影的串流平台清單，大家不妨趁機會重溫！

《犬山記》榮獲最佳導演，故事講述魅力四射的牧場主菲爾（Phil）令人敬畏甚至恐懼，他折磨兄弟的新婚妻子及兒子，但疑似有望讓菲爾重新感受到愛，或者更加墮落。

奧斯卡 2022 ｜ HBO GO ：《沙丘瀚戰》、《王者世家》

《沙丘瀚戰》可說是今年奧斯卡的大嬴家，一共獲6個技術獎項，包括最佳原創電影音樂、最佳攝影、最佳剪接、最佳視覺效果、最佳音效及最佳美術設計。改編至同名科幻小說，講述出身貴族家庭的年輕繼承者背負起守護銀河系中最寶貴的資產也是最重要的元素。

另外著名男演員韋史密夫亦憑《王者世家》，首度成為奧斯卡影帝！故事講述網球巨星維納斯和小威廉絲的父親兼教練理察·威廉絲如何指導女兒們出人頭地的故事。