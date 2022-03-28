奧斯卡2022｜得獎電影邊度有得睇？ 上映串流平台整理 Netflix、HBO Go、Disney+都有得睇！

一年一度影壇盛事—奧斯卡金像獎頒獎典禮已完滿結束，各獎項都已塵埃落定。雖然受疫情影響，戲院仍然關閉，但不少獲獎電影都有於串流平台上映。以下為大家整理各個得獎電影的串流平台清單，大家不妨趁機會重溫！
奧斯卡2022｜Netflix：《犬山記》
《犬山記》榮獲最佳導演，故事講述魅力四射的牧場主菲爾（Phil）令人敬畏甚至恐懼，他折磨兄弟的新婚妻子及兒子，但疑似有望讓菲爾重新感受到愛，或者更加墮落。
奧斯卡2022｜HBO GO：《沙丘瀚戰》、《王者世家》
《沙丘瀚戰》可說是今年奧斯卡的大嬴家，一共獲6個技術獎項，包括最佳原創電影音樂、最佳攝影、最佳剪接、最佳視覺效果、最佳音效及最佳美術設計。改編至同名科幻小說，講述出身貴族家庭的年輕繼承者背負起守護銀河系中最寶貴的資產也是最重要的元素。
另外著名男演員韋史密夫亦憑《王者世家》，首度成為奧斯卡影帝！故事講述網球巨星維納斯和小威廉絲的父親兼教練理察·威廉絲如何指導女兒們出人頭地的故事。
奧斯卡2022｜Apple TV+：《心之旋律》
每年的奧斯卡的最佳電影都是焦點之一，今年就由《心之旋律》以黑馬姿態奪獎，同時奪得最佳改編劇本和最佳男配角獎。其中另外獲得最佳男配角Troy Kotsur，更是首位提名及奪獎的聽障男演員。故事翻拍自法國2014年的作品《貝禮一家》，講述一位聽障父母女兒的成長經歷。
奧斯卡2022｜Disney+：《Summer of Soul 靈魂樂之夏》、《西城故事》、《神聖電視台》、《黑白魔后》、《奇幻魔法屋》
而在眾多串流平台中，Disney+可以看到最多得獎電影，除了由迪士尼彼思製作的最佳動畫—《奇幻魔法屋》之外。亦可以看到獲得最佳紀錄片的《Summer of Soul 靈魂樂之夏》、最佳女配角的《西城故事》、最佳女主角及最佳化妝及髮型設計的《神聖電視台》，以及最佳服裝設計的《黑白魔后》
暫未有上架的串流平台：《貝爾法斯特》、《No Time to Die 007：生死有時》、《Drive My Car》