女人初老症狀不斷？！海鮮、茶多酚等6種抗氧化元素+對應食物

近年現代人多接觸電子產品，因此加快了眼部、腦部、身體技能等的老化，讓女性提早有「初老」症狀不斷的問題。以下就向大家盤點6種抗氧化元素及豆類、水果、蔬果、海鮮等對應食物，除了可以通過保健產品補充外，還可以在日常飲食中多花心機，減慢老化的問題。

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