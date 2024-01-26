農曆新年將至，龍年除了龍馬精神外，還有甚麼與小朋友、長輩、同事、老闆/上司拜年的祝福語？如果遇到外國朋友如何用英文表達Year of the Dragon的新年祝福語？而賀年最忌講錯不吉利的說話，有甚麼用字為新年的禁忌，《am730》為讀者將疑問一掃而空，祝大家事事順利，龍年大吉。

龍年祝福語｜禁忌

在中國文化中，新年祝賀詞禁忌，例如，不要使用與死亡、病痛、失敗、貧窮、分離、破裂、悲傷、犯罪、戰爭、災難等負面事件相關的詞語。此外，不要使用與數字4相關的詞語，因為它在中國文化中被視為不吉利的數字1。

避免使用病痛或不幸的詞語：請不要在祝賀詞中提到疾病、災難或其他不幸的話題，以免給對方帶來壓力或不悅。

避免過於俏皮或幽默的詞句：在職場中，過於俏皮或幽默的祝福語可能會被誤解或引起誤會，因此最好選擇正式、尊重的祝福詞語，避免因拜年而不快。