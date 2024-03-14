直擊迪士尼春日限定「Duffy 與好友同萌遊」 全新城堡表演+CookieAnn小劇場/必買商品+美食推薦

Duffy and Friends又返嚟啦！香港迪士尼樂園由3月15日至6月10日，舉辦春日限定「Duffy 與好友同萌遊」。它們更推出一系列全新驚喜，包括首個 Duffy 與好友「快樂分享」小劇場、全新 CookieAnn「滋味分享」驚喜時刻以及欣賞載譽歸來的「StellaLou 夢想起舞吧」。另有多款主題商品和打卡美食，Duffy and Friends Fans一定不能錯過！

兩大必影打卡位： Duffy 花圃 + 花卉塑像 為慶祝「Duffy 與好友同萌遊」回歸，小鎮大街火車站前的花圃已轉為以春日糖果主題設計的Duffy大型花卉頭像，而小鎮廣場亦有七位Duffy與好友的花卉塑像在向大家揮手！

全新 Duffy 與好友小劇場 +CookieAnn 驚喜時刻 今個年度的萌粉盛會焦點所在，必定是 Duffy 與好友「快樂分享」小劇場。奇妙夢想城堡舞台已化身成春日野餐的草地場景，迎來七位穿上新裝的好萌友，為大家送上全新小劇場演出。此外，於美國小鎮大街，CookieAnn 將與不同好友組成期間限定組合，打造CookieAnn「滋味分享」驚喜時刻，讓大家一起看看「煮」意多多的 CookieAnn 為大家炮製的不同驚喜。 迪士尼尊享卡「 Duffy 與好友遊玩屋」 預訂日期：即日至 2024 年 12 月 31 日 入園日期：即日至 2024 年 12 月 31 日 內容：賓客可優先進入「Duffy 與好友遊玩屋」的故事場景中與一位 Duffy與好友見面一次 銷售點：香港迪士尼樂園度假區官方網站 香港迪士尼樂園度假區官方手機應用程式（僅限即日） 迪士尼尊享卡 Duffy 與好友「快樂分享」小劇場 預訂日期：2024 年 3 月 5 日至 6 月 10 日 入園日期：2024 年 3 月 15 日至 6 月 10 日 價格（港幣）：每位$99 內容：賓客可於已選擇的 Duffy 與好友「快樂分享」小劇場城堡舞台匯演場次進入指定觀賞專區一次 銷售點：香港迪士尼樂園度假區官方網站 香港迪士尼樂園度假區官方手機應用程式（僅限即日）

由4月5日至5月5日，萬眾期待的「StellaLou 夢想起舞吧」將於迪士尼故事劇場載譽歸來，StellaLou 再度與香港芭蕾舞團同台共舞，並在好友Duffy、LinaBell與Gelatoni的扶持下，以堅毅的努力練習，一步一步實現她的夢想。 Duffy粉絲們只需要加購指定迪士尼尊享卡，即可在指定觀賞位置欣賞 Duffy 與好友「快樂分享」小劇場，於「StellaLou 夢想起舞吧」指定演出場次及「Duffy 與好友遊玩屋」尊享優先通行。 預訂日期：2024 年 3 月 5 日至 5 月 5 日 入園日期：2024 年 4 月 5 日至 5 月 5 日 價格（港幣）：每位$129 內容：賓客可優先進入於迪士尼故事劇場演出的「StellaLou 夢想起舞吧」舞台匯演指定場次一次 銷售點：香港迪士尼樂園度假區官方網站 香港迪士尼樂園度假區官方手機應用程式（僅限即日）

必買商品美食推薦 全新牛奶白桃雪糕 / 復活蛋造型掛飾 香港迪士尼樂園度假區已上架多個全新期間限定Duff 與好友系列商品。入手必備的有全新Duffy 與好友春日糖果系列，當中包括七隻換上春日新裝的 Duffy 與好友毛公仔，亦有糖果粉色系的服裝、頭飾、家品、首飾、文具等。大家還可在園內找到樂園限定版 GODIVA 朱古力復活蛋。另外，大家更可與同行好友享受面部彩繪，成為全場矚目的應援團！

美食方面，它們亦推出一系列Duffy主題美食：在小鎮雪糕店品嚐回味無窮的北海道 5.0 牛乳配白桃味軟雪糕，讓你與好友分享；或在大街市集品嚐充滿蛋香的CookieAnn主題窩夫棉花糖，以及七款不同顏色的Duffy與好友甜甜圈。萌粉亦可到迪士尼探索家度假酒店的芊彩餐廳，在森林氣息中享受療癒的 Duffy 與好友春日茶聚。 即睇一系列美食！