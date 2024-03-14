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2024-03-14 19:00:00

直擊迪士尼春日限定「Duffy 與好友同萌遊」 全新城堡表演+CookieAnn小劇場/必買商品+美食推薦

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直擊迪士尼春日限定「Duffy 與好友同萌遊」 全新城堡表演+CookieAnn小劇場/必買商品+美食推薦

直擊迪士尼春日限定「Duffy 與好友同萌遊」 全新城堡表演+CookieAnn小劇場/必買商品+美食推薦

Duffy and Friends又返嚟啦！香港迪士尼樂園由315日至610日，舉辦春日限定「Duffy 與好友同萌遊」。它們更推出一系列全新驚喜，包括首個 Duffy 與好友「快樂分享」小劇場、全新 CookieAnn「滋味分享」驚喜時刻以及欣賞載譽歸來的「StellaLou 夢想起舞吧」。另有多款主題商品和打卡美食，Duffy and Friends Fans一定不能錯過！

兩大必影打卡位：Duffy花圃+花卉塑像

為慶祝「Duffy 與好友同萌遊」回歸，小鎮大街火車站前的花圃已轉為以春日糖果主題設計的Duffy大型花卉頭像，而小鎮廣場亦有七位Duffy與好友的花卉塑像在向大家揮手！

Duffy大型花卉頭像 Duffy與七位好友的花卉塑像

全新Duffy與好友小劇場+CookieAnn驚喜時刻

今個年度的萌粉盛會焦點所在，必定是 Duffy 與好友「快樂分享」小劇場。奇妙夢想城堡舞台已化身成春日野餐的草地場景，迎來七位穿上新裝的好萌友，為大家送上全新小劇場演出。此外，於美國小鎮大街，CookieAnn 將與不同好友組成期間限定組合，打造CookieAnn「滋味分享」驚喜時刻，讓大家一起看看「煮」意多多的 CookieAnn 為大家炮製的不同驚喜。

 

迪士尼尊享卡「Duffy 與好友遊玩屋」

預訂日期：即日至 2024 12 31

入園日期：即日至 2024 12 31

內容：賓客可優先進入「Duffy 與好友遊玩屋」的故事場景中與一位 Duffy與好友見面一次

銷售點：香港迪士尼樂園度假區官方網站

香港迪士尼樂園度假區官方手機應用程式（僅限即日）

迪士尼尊享卡Duffy 與好友「快樂分享」小劇場

預訂日期：2024 3 5 日至 6 10

入園日期：2024 3 15 日至 6 10

價格（港幣）：每位$99

內容：賓客可於已選擇的 Duffy 與好友「快樂分享」小劇場城堡舞台匯演場次進入指定觀賞專區一次

銷售點：香港迪士尼樂園度假區官方網站

香港迪士尼樂園度假區官方手機應用程式（僅限即日）

 

Duffy 與好友同萌遊 Duffy 與好友同萌遊 Duffy 與好友同萌遊 Duffy 與好友同萌遊 Duffy 與好友同萌遊 Duffy 與好友同萌遊 Duffy 與好友同萌遊 Duffy 與好友同萌遊 Duffy 與好友同萌遊 Duffy 與好友同萌遊 Duffy 與好友同萌遊 Duffy 與好友同萌遊 Duffy 與好友同萌遊 Duffy 與好友同萌遊 Duffy 與好友同萌遊 Duffy 與好友同萌遊 Duffy 與好友同萌遊

45日至55日，萬眾期待的「StellaLou 夢想起舞吧」將於迪士尼故事劇場載譽歸來，StellaLou 再度與香港芭蕾舞團同台共舞，並在好友DuffyLinaBellGelatoni的扶持下，以堅毅的努力練習，一步一步實現她的夢想。

Duffy粉絲們只需要加購指定迪士尼尊享卡，即可在指定觀賞位置欣賞 Duffy 與好友「快樂分享」小劇場，於「StellaLou 夢想起舞吧」指定演出場次及「Duffy 與好友遊玩屋」尊享優先通行。

預訂日期：2024 3 5 日至 5 5

入園日期：2024 4 5 日至 5 5

價格（港幣）：每位$129

內容：賓客可優先進入於迪士尼故事劇場演出的「StellaLou 夢想起舞吧」舞台匯演指定場次一次

銷售點：香港迪士尼樂園度假區官方網站

香港迪士尼樂園度假區官方手機應用程式（僅限即日）

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StellaLou 夢想起舞吧

必買商品美食推薦 全新牛奶白桃雪糕/復活蛋造型掛飾

香港迪士尼樂園度假區已上架多個全新期間限定Duff 與好友系列商品。入手必備的有全新Duffy 與好友春日糖果系列，當中包括七隻換上春日新裝的 Duffy 與好友毛公仔，亦有糖果粉色系的服裝、頭飾、家品、首飾、文具等。大家還可在園內找到樂園限定版 GODIVA 朱古力復活蛋。另外，大家更可與同行好友享受面部彩繪，成為全場矚目的應援團！

美食方面，它們亦推出一系列Duffy主題美食：在小鎮雪糕店品嚐回味無窮的北海道 5.0 牛乳配白桃味軟雪糕，讓你與好友分享；或在大街市集品嚐充滿蛋香的CookieAnn主題窩夫棉花糖，以及七款不同顏色的Duffy與好友甜甜圈。萌粉亦可到迪士尼探索家度假酒店的芊彩餐廳，在森林氣息中享受療癒的 Duffy 與好友春日茶聚。

即睇一系列美食！

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入住迪士尼酒店的萌粉們，可獲Duffy與好友萌粉入住驚喜，包括毛公仔、復活節 Duffy 掛袋飾物、水壺、棉花糖之外，亦可加購Duffy與好友萌粉房間入住驚喜，並預訂不同主題應援物工作坊，製作你獨一無二的首飾盒、造型氣球或曲奇。

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