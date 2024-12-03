小一面試題目｜50條常見問題 附小組面試常見活動

踏入11月，小一首輪面試進行得如火如荼，以下整理了10條小一面試必問題目，讓家長及小朋友練習對答題目，做好準備，順利入到心儀小學。 最後更有幼稚園校長親授面試貼士，為幼稚園面試作好全面準備。
小一面試題目｜自我介紹
- 小朋友叫甚麼名字？
- 今年幾多歲？
- 家裡有甚麼人？
- 就讀哪間幼稚園
- 平日最喜歡吃甚麼
- 你喜歡你的幼稚園嗎？為甚麼？
- 你上學時最喜歡與哪個人一起玩？
小一面試題目｜家庭生活
- 父母的工作是？
- 父母叫甚麼名字？
- 父母電話是？
- 與甚麼人同住?
- 早上通常是誰叫你起床？
- 平日是誰負責教你做功課？
- 家中是誰幫你簽手冊？
- 平日是如何上學？步行、乘搭公共交通工具還是私家車？
- 放學後會做甚麼？
- 放假時會做甚麼？
- 父母放工後會與你做甚麼？
一條龍學校｜盤點全港龍校名單 毋須升中派位直升中學唔駛煩
小一面試題目｜常識題
- 一年有多少個月？
- 一個月有多少日？
- 一個星期有少日？
- 乘坐交通工具時有甚麼事可以做？甚麼事不能做？
- 中秋節有甚麼慶祝活動？
- 農曆新年有甚麼慶祝活動？
- 聖誕節有甚麼慶祝活動
- 可以在甚麼地方玩球類活動？
- 如何保持個人衛生？
- 紅色的士與綠色的士的分別？
- 過海可以乘坐甚麼交通工具？
- 過馬路時要注意甚麼？
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小一面試題目｜情景題
- 有緊急情況時，應該撥打哪個電話？
- 如果有陌生人敲門，應該怎樣做？
- 如果收到陌生人電話，應該怎樣做？
- 發生火警應該要怎樣做？
- 如果撿到$20，你會怎樣做?
- 如果你好想得到某件玩具，但父母不答應買，你會怎樣做？
- 如果與父母走失，你會怎樣做？
- 如果見到有同學哭，你會怎樣做？
- 如果有陌生人請你吃糖，你會怎樣做？
- 如果你不小心打碎東西，你會怎樣做？
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小一面試題目｜小組面試常見題目
- 考生們舉手搶答，問題主要圍繞時事或常識，例如今屆特首是誰？美國總統是誰？農曆新年時會說甚麼恭賀說話？
- 考生們一起畫畫閱讀，觀察他們之間的互動及反應
- 一起砌積木
- 玩拼圖遊戲
- 做手工或勞作
- 在眾人面前講故事
- 在眾人面前表演長處，例如是唱歌或跳舞等
- 用牙籤砌一幅圖畫
- 請小朋友畫一幅圖畫後介紹自己的作品
- 每組獲發圖片或文字卡，完成卡上的任務