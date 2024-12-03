小一面試題目｜50條常見問題 附小組面試常見活動

考生們舉手搶答，問題主要圍繞時事或常識，例如今屆特首是誰？美國總統是誰？農曆新年時會說甚麼恭賀說話？

考生們舉手搶答，問題主要圍繞時事或常識，例如今屆特首是誰？美國總統是誰？農曆新年時會說甚麼恭賀說話？

考生們舉手搶答，問題主要圍繞時事或常識，例如今屆特首是誰？美國總統是誰？農曆新年時會說甚麼恭賀說話？

考生們舉手搶答，問題主要圍繞時事或常識，例如今屆特首是誰？美國總統是誰？農曆新年時會說甚麼恭賀說話？

考生們一起畫畫閱讀，觀察他們之間的互動及反應

考生們一起畫畫閱讀，觀察他們之間的互動及反應

考生們一起畫畫閱讀，觀察他們之間的互動及反應

考生們一起畫畫閱讀，觀察他們之間的互動及反應

在眾人面前表演長處，例如是唱歌或跳舞等

在眾人面前表演長處，例如是唱歌或跳舞等

在眾人面前表演長處，例如是唱歌或跳舞等

在眾人面前表演長處，例如是唱歌或跳舞等