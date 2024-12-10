忽冷忽熱易作病？6個冬天養生習慣 遠離感冒發燒

冬天養生｜忽冷忽熱易作病？！養成6個冬天養生習慣 遠離病菌侵害

最近香港的天氣忽冷忽熱，若沒有留意天氣報告便出門便特別容易着涼，在冬天若受感冒纏身，便需要更多時間來康復。以下就教大家養成6個冬天的養生習慣，遠離病菌侵害！