黃子華與林海峰破天荒首次合作的舞台劇《愛我別走》,即將於西九文化區戲曲中心公演,門票火速售罄,觀眾除了可近距離欣賞到團隊為大家上演一場傳承、愛與承諾的故事,講述橫跨半世紀情與義的舞台劇之外,LeSportsac更驚喜聯承《愛我別走》舞台劇,推出會場限定別注版Tote Bag。Tote Bag以舞台劇英文名“Show Me Your Love”為設計主題,中心是子華、林海峰的卡通頭像,另呈現了11款由不同字體及圖案組成的Show Me Your Love,以多角度展露愛意。極具紀念價值的設計配上LeSportsac的實用型手提袋,只限於舞台劇表演期間在戲曲中心內發售。