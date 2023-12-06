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2023-12-06 19:20:29

成團20周年舉行巡唱 東方神起明年1月來港演出一場

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剛於《2023 MAMA頒獎禮》獲得「啟發成就獎(Inspiring Achievement)」。

韓國傳奇男子天團之一的東方神起(TVXQ)，剛於《2023 MAMA頒獎禮》獲得「啟發成就獎(Inspiring Achievement)」，2003年首次於特備節目《BoA & Britney Spears Special》亮相的他們，2004年推出首張單曲《Hug》正式出道。被譽為「傳奇男團」的他們，自出道以來憑著《Mirotic》、《Keep Your Head Down》、《Catch Me》等多首經典熱門歌曲，以及華麗的表演，引領全球K-Pop熱潮20年。

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《2024 TVXQ！CONCERT [20&2] IN HONG KONG》海報。

出道20年 第9張專輯boxing day推出

為了慶祝東方神起出道20周年，他們宣布將在12月26日發行他們的第9張正規專輯，張專輯將展示他們的音樂風格，和成熟的藝術成就。東方神起於12月30、31日在首爾舉行紀念演唱會後，計劃在明年1月13日在香港亞洲國際博覽館10號展館舉行一場演唱會。這將是東方神起時隔5年再度來港開騷，對於港迷來說，這是一個難得的機會，能夠親眼目睹他們的精彩現場演出。他們的演唱會通常以華麗的舞台設計和高水準的表演技巧著稱，所以粉絲們絕對不容錯過這場演出。

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出道20年，允浩、昌珉依然俊俏。

20&2代表允浩 昌珉 東方神起20周年

演唱會的標題「20&2」，這代表著東方神起出道20周年，和現任兩位元祖成員鄭允浩、沈昌珉。海報中除展示他們慶祝出道20周年的姿態，他們將以新歌和舊日經典好傳歌，豐富演唱會的歌單，讓樂迷更加期待他們帶來的特別舞台。如果你是東方神起fans，相信在《2024 TVXQ！CONCERT [20&2] IN HONG KONG》中，會度過一個難忘的夜晚。

 

《2024 TVXQ！CONCERT [20&2] IN HONG KONG》詳情：

日期：1月13日(晚上7時)

地點：亞洲國際博覽館10號展館

票價：$1,888、$1,688、$1,388及$988(全場座位)

查詢：www.cityline.com / www.damai.cn (12月12日上午10時起公開發售)

 

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出道20年的東方神起，將於boxing day推出第9張專輯。

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