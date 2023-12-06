成團20周年舉行巡唱 東方神起明年1月來港演出一場

韓國傳奇男子天團之一的東方神起(TVXQ)，剛於《2023 MAMA頒獎禮》獲得「啟發成就獎(Inspiring Achievement)」，2003年首次於特備節目《BoA & Britney Spears Special》亮相的他們，2004年推出首張單曲《Hug》正式出道。被譽為「傳奇男團」的他們，自出道以來憑著《Mirotic》、《Keep Your Head Down》、《Catch Me》等多首經典熱門歌曲，以及華麗的表演，引領全球K-Pop熱潮20年。

《2024 TVXQ！CONCERT [20&2] IN HONG KONG》海報。

出道20年 第9張專輯boxing day推出 為了慶祝東方神起出道20周年，他們宣布將在12月26日發行他們的第9張正規專輯，張專輯將展示他們的音樂風格，和成熟的藝術成就。東方神起於12月30、31日在首爾舉行紀念演唱會後，計劃在明年1月13日在香港亞洲國際博覽館10號展館舉行一場演唱會。這將是東方神起時隔5年再度來港開騷，對於港迷來說，這是一個難得的機會，能夠親眼目睹他們的精彩現場演出。他們的演唱會通常以華麗的舞台設計和高水準的表演技巧著稱，所以粉絲們絕對不容錯過這場演出。