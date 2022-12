旅行必備腸胃藥 以防水土不服引致的腸胃不適

腸胃不適為長新冠常見症狀 出門必備腸胃藥旁身

吳小姐指自己本來腸胃也不太好,之前中了新冠之後,較易肚痛腹瀉。腸胃不適是長新冠的其中一大症狀,病毒殘留在腸道內會令患者出現腹痛、腹瀉、嘔吐等情況。旅行途中,如受長新冠影響頻繁去廁所,絕對會影響旅行心情。

現時中國及歐洲國際指引建議2,可使用含Smectite成份的腸胃藥作為舒緩因新型病毒引致的偶發性腹瀉,醫生多處方Smectite護腸粉(如Smecta思密達),其主要作用是增強腸胃黏膜抵抗力,同時吸附病毒、細菌及毒素並排出體外,有助減少腹瀉的次數,恢復腸道健康。其成份不被人體吸收,無論大人或小朋友皆適用,安全又可靠2。

吳小姐今次12月外出旅行,亦帶備了SmectaGo腸胃藥便攜裝旁身,即開即食,不用沖水。她表示服用過SmectaGo,認為產品可以有效舒緩腸胃不適症狀,而且產品資料指可以形成腸道保護屏障,吸附病毒、細菌及毒素並排出體外,大人小朋友都適用,故帶備為平安藥,讓旅程更安心。

1 2022日本國家旅遊局