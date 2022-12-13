旅行必備腸胃藥 以防水土不服引致的腸胃不適

日本10月起放寬入境限制，港人紛紛計劃「返鄉下」一解「鄉愁」。單在10月，入境日本的港人數目已超過36,200人1，預計未來聖誕、元旦假期外出旅行的人數將會持續增長。久違解放去旅行當然想玩得開心，而經歷兩年疫情，部分人習慣在家用膳，突然「解放」暴飲暴食，很容易會水土不服，但在外地人生路不熟去看醫生絕非易事，更遑論會影響行程及心情。

去旅行易水土不服？可能與飲食習慣有關

相信不少人去旅行都會擔心被水土不服破壞行程，而引致腸胃不適的原因可能與吃多了煎炸油膩或生冷食物有關。若生冷食品受到感染，如沙門氏菌、大腸桿菌等，容易引致肚痛、腹瀉等腸胃不適症狀。加上旅行的高漲情緒，不少人或會出現暴飲暴食的情況，例如到日本不自覺吃多了生冷食物，到韓國泰國等地進食大量煎炸、辛辣食物等，這些日常飲食習慣的改變，加上持續多天外出用餐，腸胃一時未能適應，容易引起水土不服。