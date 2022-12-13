旅行必備腸胃藥 以防水土不服引致的腸胃不適

日本10月起放寬入境限制，港人紛紛計劃「返鄉下」一解「鄉愁」。單在10月，入境日本的港人數目已超過36,200人1，預計未來聖誕、元旦假期外出旅行的人數將會持續增長。久違解放去旅行當然想玩得開心，而經歷兩年疫情，部分人習慣在家用膳，突然「解放」暴飲暴食，很容易會水土不服，但在外地人生路不熟去看醫生絕非易事，更遑論會影響行程及心情。
去旅行易水土不服？可能與飲食習慣有關
相信不少人去旅行都會擔心被水土不服破壞行程，而引致腸胃不適的原因可能與吃多了煎炸油膩或生冷食物有關。若生冷食品受到感染，如沙門氏菌、大腸桿菌等，容易引致肚痛、腹瀉等腸胃不適症狀。加上旅行的高漲情緒，不少人或會出現暴飲暴食的情況，例如到日本不自覺吃多了生冷食物，到韓國泰國等地進食大量煎炸、辛辣食物等，這些日常飲食習慣的改變，加上持續多天外出用餐，腸胃一時未能適應，容易引起水土不服。
腸胃不適為長新冠常見症狀 出門必備腸胃藥旁身
吳小姐指自己本來腸胃也不太好，之前中了新冠之後，較易肚痛腹瀉。腸胃不適是長新冠的其中一大症狀，病毒殘留在腸道內會令患者出現腹痛、腹瀉、嘔吐等情況。旅行途中，如受長新冠影響頻繁去廁所，絕對會影響旅行心情。
現時中國及歐洲國際指引建議2，可使用含Smectite成份的腸胃藥作為舒緩因新型病毒引致的偶發性腹瀉，醫生多處方Smectite護腸粉（如Smecta思密達），其主要作用是增強腸胃黏膜抵抗力，同時吸附病毒、細菌及毒素並排出體外，有助減少腹瀉的次數，恢復腸道健康。其成份不被人體吸收，無論大人或小朋友皆適用，安全又可靠2。
吳小姐今次12月外出旅行，亦帶備了SmectaGo腸胃藥便攜裝旁身，即開即食，不用沖水。她表示服用過SmectaGo，認為產品可以有效舒緩腸胃不適症狀，而且產品資料指可以形成腸道保護屏障，吸附病毒、細菌及毒素並排出體外，大人小朋友都適用，故帶備為平安藥，讓旅程更安心。
1 2022日本國家旅遊局
2 Poeta,M, 2021,Diosmectite inhibits the interaction between SARS-CoV-2 and human enterocytes by trapping viral particles