微波爐食譜｜Pizza、薯片、蒜香雞翼、布甸等 5款懶人食譜教學唔使10分鐘！

香港人生活繁忙，總會想快捷便利地解決三餐，而微波爐食品便是一個不錯的選擇。但除了直接購買微波爐食品外，其實利用一些簡單的食材也可製作出美味的料理，以下就教大家製作5款微波爐懶人食譜，不需10分鐘便可得到滿足！

微波爐食譜｜番茄香腸焗蛋 不少人都懂得地用微波爐製作茶碗蒸、煎蛋等雞蛋料理，但其實只要再多加一些材料，便可變成簡單的料理—番茄香腸焗蛋！製作方法十分簡單，而且所需材料亦不複雜，家中剛好有這些食材時不妨製作成早餐食用吧！如果不想洗太多碗碟，可以直接在叮好的碗中食用，不用特意將雞蛋從碗中刮下來。 番茄香腸焗蛋食材：香腸 1條／雞蛋 2隻／芝士片 1塊／番茄醬 適量／黑椒 適量

1.香腸切塊，放在可放入微波爐的碗中。

2.在碗中打入雞蛋，在蛋白上用牙籤扎幾下，然後擠上番茄醬。

3.最後在上面鋪上芝士片，微波爐以中高火叮5-6分鐘。

4.雞蛋半熟就可以用匙羹沿著碗轉一圈，將雞蛋刮下來然後灑上黑椒即可食用。

微波爐食譜｜微波爐全麥Pizza 相信大家都知道用焗爐可以製作Pizza，但其實用微波爐同樣可以，而且所需時間極短，簡單快手地便可以完成一餐！不過注意Pizza的餡料建議選用原本已經熟透的食材，例如粟米、火腿、香腸等，或將食材盡量切細，不然則會較難熟透。 食材：全麥麵粉50g／牛奶 30mL／梳打粉2g／鹽 適量／莫薩里拉芝士15g／番茄醬20g／餡料 適量（可隨意選擇喜歡吃的食材）

1.先將全麥麵粉、梳打粉和鹽倒在碗中混合。

2.加入牛奶搓成麵團。

3.將麵團放在牛油紙上擀成圓形。

4.用叉在餅皮叉出洞，然後塗上番茄醬，放入微波爐叮1分鐘。

5.在餅皮上加入芝士和餡料，放入微波爐再叮1分鐘即可。

微波爐食譜｜法式麵包布甸 若果家中經常有快要過期的方包卻沒有處理方法的話，不妨將他們用來製作甜品，只需要用微波爐即可變身成香甜美味的麵包布甸，口感軟糯，而且充滿蛋香，不論男女老少都會喜歡。 食材：脫脂奶150-200mL／雞蛋 2隻／方包 2塊／果仁 適量／砂糖 少許

1.牛奶倒入碗後打入雞蛋，加入砂糖攪拌均勻。

2.將方包切條，然後放入混合物中讓麵包正反面都蘸上混合物。

3.在可放入微波爐的盤中鋪上浸濕後的麵包，最上層灑上果仁。

4.放入微波爐以中高火叮5-6分鐘即可。

微波爐食譜｜微波爐薯片 在家中總會有嘴饞的時候，但不少人都擔心市面上的零食帶有防腐劑，因此不妨在家利用微波爐製作薯片吧！製作方法十分簡單，而且比較健康，所需食材只有薯仔，價廉物美，有需要的話亦可以在薯片上灑上適量鹽。 食材：薯仔 1個

1.薯仔洗乾淨後去皮切成薄片。

2.把薯片浸在清水中，然後沖洗掉表面的澱粉。

3.將薯片的正反兩面都刷油，然後鋪在放有牛油紙的碟上。

4.放入微波爐以高火叮2分鐘，取出來翻面再叮2分鐘。

5.熟透的薯片可先取出，剩餘的薯片可翻面以30秒為單位叮至變得香脆即可。