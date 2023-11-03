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旅遊飲食
2023-11-03 17:08:00

懶人早餐食譜｜香蕉、粟米雞蛋多士、無油蒜香多士等5款低脂多士 簡易健康方便之選！

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懶人早餐食譜｜香蕉、粟米雞蛋多士、無油蒜香多士等5款低脂多士 簡易健康方便之選！（am730製圖）

懶人早餐食譜｜香蕉、粟米雞蛋多士、無油蒜香多士等5款低脂多士 簡易健康方便之選！（am730製圖）

懶人早餐食譜｜無油蒜香多士

蒜蓉包惹味好吃，但在市面上買到的蒜蓉包大多添加了大量牛油製作，因此脂肪較高及不健康。而自己製作的話，只需幾分鐘就可以完成，之後放進焗爐等待便可，成品充滿蒜香，而且沒有加入牛油，既健康又好吃！

無油蒜香多士材料

全麥麵包 2塊、雞蛋 1隻、蒜蓉 適量、蔥花 適量

無油蒜香多士做法

  1. 將雞蛋打匀，加入蔥花和蒜蓉，再攪拌均勻。
  2. 用匙羹按壓麵包中間，倒入蛋液。
  3. 以180度在焗爐焗13-15分鐘即可。
早餐食譜｜無油蒜香多士可以用香草代替蔥花。(instagram@amydoesvegan) 早餐食譜｜無油蒜香多士如果嫌蒜蓉多士太單調，也可加入蕃茄一起焗製。(instagram@dabok___)

懶人早餐食譜｜乳酪布甸多士

如果喜歡吃配上甜味配料的多士，不如製作這款外脆內軟的乳酪布甸多士吧！加入自製的布甸，口感既有麵包邊的鬆脆，也有布甸的軟嫩，早餐吃起來特別開胃。不過由於麵包邊特別要變燶，因此建議用錫紙把下面和邊位包起來。

乳酪布甸多士材料

全麥麵包 2塊、雞蛋 2隻、乳酪 50g 、代糖 3g、鷹粟粉 5g

乳酪布甸多士做法

  1. 將1隻雞蛋、1隻蛋白、乳酪、代糖和鷹粟粉加入碗中攪拌均勻。 
  2. 將剩下的1隻蛋黃攪拌均勻備用。
  3. 用匙羹按壓麵包中間，將攪拌好的布甸液倒入坑中，再把備用的蛋黃液隨意淋在上面。
  4. 焗爐預熱後，以上火190度，下火150度焗15分鐘即可。
懶人早餐食譜｜乳酪布甸多士成品外脆內軟。(instagram@lucky10.4) 懶人早餐食譜｜乳酪布甸多士與日式甜品外貌需不同，但味道有異曲同工之妙。(instagram@pupu4007)

懶人早餐食譜｜粟米雞蛋多士

早餐多士又怎可以少了粟米和雞蛋的配搭呢？雖然這款多士加入不少醬料，但市面上就有不少「輕怡版」的醬料，例如低糖煉奶，而番茄醬和沙拉醬更有零卡路里的版本，吃起來完全沒有罪惡感！

粟米雞蛋多士材料

全麥麵包 2塊、粟米粒 適量、雞蛋 2隻、低糖煉奶 適量、番茄醬（可不加）、沙律醬（可不加）

粟米雞蛋多士做法

  1. 粟米粒加入煉奶攪拌均勻，再鋪滿麵包的四邊。
  2. 在麵包中間打入雞蛋。
  3. 以180度在焗爐焗15-18分鐘。如果喜歡吃半熟蛋，可以只焗10分鐘。
  4. 焗好後擠上番茄醬和沙律醬便完成。
如果喜歡吃粟米的話，也可以以粟米為主角製作。(instagram@things__is2)

如果喜歡吃粟米的話，也可以以粟米為主角製作。(instagram@things__is2)

懶人早餐食譜｜無糖無油香蕉烤多士

雖然這款多士沒有加入任何糖，但憑香蕉的果糖，卻有天然甜味的作用，因此特別香甜。同時沒有加入任何牛油，再配以較為健康的全麥麵包，相較一般多士更健康。

無糖無油香蕉烤多士材料

全麥麵包 1塊、香蕉一條、雞蛋 1隻、燕麥 適量

無糖無油香蕉烤多士做法

  1. 香蕉切半，一半壓成泥狀，另一半切片備用。
  2. 將雞蛋打匀，加入香蕉泥攪拌均勻。
  3. 用匙羹按壓麵包中間，倒入香蕉雞蛋液，再在上面擺放香蕉片，最後撒一點燕麥。
  4. 以180度在焗爐焗15分鐘，或以1000w在微波爐加熱1.5分鐘即可。
懶人早餐食譜｜無糖無油香蕉烤多士 如果家中沒有焗爐，也可用煎鑊烘烤麵包後，塗上低卡花生醬和香蕉一起食用。(instagram@maki_tamago) 懶人早餐食譜｜無糖無油香蕉烤多士 香蕉和麵包屬絕配的組合。(instagram@melissa___lin)

懶人早餐食譜｜牛油果蝦仁多士杯

除了製作單片的多士外，還有不一樣的多士形能，而這款「多士杯」便是其中之一。不但可以在早餐時食用，用來宴客招呼朋友也不錯。加入充滿蛋白質的蝦仁和牛油果，又是豐富的一餐！

牛油果蝦仁多士杯材料

全麥麵包 1塊、牛油果 1/4個、蝦仁 2隻、低脂芝士 1片

牛油果蝦仁多士杯做法

  1. 將多士去邊擀薄，四邊中間切四刀，擺入模具中。
  2. 將蝦仁切粒，牛油果去皮切粒。
  3. 麵包底部放半片芝士，上面放上牛油果和蝦仁，再放撕好的芝士片鋪面。
  4. 以180度在焗爐焗15分鐘即可。
除牛油果和蝦仁外，多士杯還可以加入其他配料製作。(instagram@julia_doh_ahn)

除牛油果和蝦仁外，多士杯還可以加入其他配料製作。(instagram@julia_doh_ahn)

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