江門自由行與開平旅遊攻略 赤坎古鎮/江門彩虹村/沙主題兒童樂園 高鐵2小時直達！

大灣區旅遊｜江門開平旅遊攻略 10大必去新景點 赤坎古鎮/江門彩虹村/沙主題兒童樂園 高鐵2小時直達！

近期不少香港人都趁周末北上消費。適逢高速鐵路湛江西綫開通，設兩個車站接通香港與江門巿，分別是江門站及開平南站，搭高鐵可大大節省交通時間。以下為大家介紹江門開平10大必去新景點，包括赤坎古鎮、江門彩虹村、沙主題兒童樂園等不同打卡好去處，只需要2小時就可以直達！

「四大精彩之旅」走遍江門 古城打卡、品味慢活及特色美食 江門巿素有「中國僑都」美譽，加上天然資源豐富，無論國家森林、風光秀麗的海濱景色，以及古城、海島、溫泉、生態四大旅遊熱點，加上大量中西合壁的建築，成為江門豐富的歷史文化遺產，名勝眾多，當中以碉樓及赤坎古鎮最為人熟悉。經過近年的積極修繕和開發，令江門巿這座古城鎮既保留了富原有的歷史建築特色的景點，同時又增添了不少新興的打卡熱點，如三十三墟街、江門彩虹村、天下糧倉及將糧倉內部活化而成的<先鋒書店>、赤坎古鎮等。立即乘坐高鐵出發，親身遊歷以下精選江門巿必遊景點，體驗「四大主題之旅」！

江門好去處｜ 1. 三十三墟街（墟頂歷史文化街區） 地點：廣東省江門市蓬江區興寧路 高鐵站：江門站 「三十三墟街」的名稱來自清朝光緒年間建成的三十三級青石板梯，樓梯連接水埗頭和名叫「墟頂老街」的商業街道，當年兩側商鋪林立，是江門最早的商業和文化區。 「三十三墟街」是墟頂街、石灣直街、常安路步行街等的統稱，亦是一個中西合璧的騎樓老城區。街道兩側充滿復古商舖和具時代感的青磚老屋，見證著江門中心城區數百年的繁榮興盛。老街附近的蓮平路、長堤風貌街、賣雞地、餘慶里、京果街等街道，歷史氛圍濃厚，不妨到此感受一下昔日「趁墟」的情景。電視劇亦曾到此取材，人氣急升，很多旅客都特別到場一覽真實拍攝地點。 沿途必遊景點推介包括: <墟頂人家 一屋>(在古屋中品嚐陳皮茶，手沖咖啡等特式飲品) ，河記腸粉店、越南咖啡、收穫書店和永安當舖，以及沿途的街檔。

江門好去處｜ 2. 新會陳皮村 地點：江門市新會區銀湖大道東9號（梁啟超故居對面） 高鐵站：江門站 俗語有云：「一兩陳皮一兩金，百年陳皮勝黃金。」年份越高的陳皮越陳香醇厚，價值亦越高。新會是陳皮之鄉，陳皮加工的歷史亦超過700多年。新會陳皮村集展示、銷售、倉儲、飲食為一，旅客可於此品嚐到正宗的陳皮產品，如陳皮茶、陳皮糖和陳皮餅乾等，並親手參與製作過程。陳皮村還以其獨特的建築風格聞名，展現傳統中國農村風貌和文化遺產。

新會陳皮村

江門好去處｜ 3. 赤坎古鎮（赤坎古鎮僑鄉國際旅遊度假區） 地點：江門市開平市赤坎古鎮 高鐵站：開平南站 有「中國第五古鎮」之稱的赤坎古鎮建於明朝時期，至今已有數百年歷史，經活化後已成為充滿活力和魅力的旅遊目的地。旅客不但可在巷弄中愜意漫步，品味古街上的小吃和特色商品，更可參與傳統手工藝的體驗活動，如陶藝、剪紙、繡花等，近距離體驗當地的傳統文化和民俗風情。度假區更設有酒店，讓訪客享受不一樣的古鎮假期。

江門好去處｜ 4. 江門彩虹村 地點：廣東省江門市江海區白水帶大道 高鐵站：江門站 這裡有七彩繽紛的房屋，有特色彩繪的階梯、江海雲道和彩繪巷道，巷子之間佈滿特色塗鴉。旅客可以在這裡和家人、朋友隨意拍個照，一起打打卡，享受慢活的快樂時光。

江門彩虹村

江門好去處｜ 5. 白水帶體育公園 -- 「沙主題」兒童樂園 地點：廣東省江門市江海區- 白水帶大道 高鐵站：江門站 兒童公園「沙」主題樂園是江門新建的設施，面積廣闊，擁有多項大型的玩樂設施，如巨型滑梯、繩網、沙地飛索滑行等，更有大量草坡，而且免費開放，是親子遊及家庭消閒的好去處。

江門好去處｜ 7. 墟頂人家 一屋 地點：江門巿蓬江區餘慶里街區賣雞地一號 高鐵站：江門站 充滿昔日風采的墟頂街舊屋，由三座屋串連而成。在這幢三層小樓裡，處處可以看見江門五邑人家熟悉的桌椅板櫈，以及充滿地區生活氣息的裝飾: 例如以葵扇為元素的吊扇、倚牆而立的木雕屏風、各種充滿五邑風情的老照片、更有別具風格的掛畫、剪紙等，黑膠唱片機、配襯復古風壓花玻璃、五顏六色的滿洲窗，摩登而有個性，仿如置身懷舊的時光中。 這裡更可以親身品嚐沖泡陳皮茶、手沖咖啡，在庭園的特式座椅中，享受慢活的悠閒。

江門好去處｜ 8. 粵華酒樓 地點：江門蓬江區建設三路109號 高鐵站：江門站 特式菜式: 新會陳皮宴 江門陳皮宴是由多種「陳皮」烹調而成的盛宴，包括陳皮蝦 、陳皮白切豬手、陳皮乾鍋花菜、陳皮番茄等。江門本地人歷來將陳皮視為珍貴的烹飪原料，因其獨特的芬芳香味和藥用價值而受到青睞。

江門好去處｜ 9. 優之名鵝城 地點：開平市開平大道9號 高鐵站：開平南站 特式菜式: 招牌燒鵝皇，馬崗狗仔鵝 飯店外型特別、餐廳以五邑橋鄉農村為主要設計風格，採用餐廳開設的養殖場所養的開平馬崗鵝煮成。 馬崗鵝是廣東四大名鵝之首，是馬崗鎮傳統的特產。因為有自家鵝養殖場，所以餐廳均採用養殖多於60日的鵝煮成88道菜式。因此味道上與市面選用60天鵝不同，其招牌燒鵝皇的肉質鵝香味十足，脂肪適中肥而不膩。 「馬崗狗仔鵝」選用飼養超千日的老鵝爲主料，將其砍成塊、炒白鍋，加入薑塊、南乳等配料一同燜熟，入口很有嚼頭、富有薑味。

江門好去處｜ 10. 邑家人 山水四合院 地點：蓬江區深岑高速沙地元工業區地段101號 高鐵站：江門站 特式菜式: 特製黑松露燒鵝，網紅水果咕咾肉 大隱於市的邑家人山水中式菜館菜式新穎，無論概念或擺盤，比起傳統粵菜多了一份創意，外型美觀、味道新鮮好吃。其中，其首創的「特製黑松露燒鵝」採用肥瘦適宜的開平馬崗鵝製成，特有的柴火烤爐，現場烤制，黑松露香味沁入心脾，皮脆肉香，一口下去滿口爆汁，鵝肉有質感肥而不膩，比起傳統燒鵝多了一份新鮮感；網紅水果咕咾肉酸甜好食，基本上三分之二都是瘦肉，造型十分獨特，用簽串好，味道一流，另外有一味二維碼豆腐，創意滿分。

江門好去處｜ 11. 石澗公園大石頭風景區 地點：江門市新會區紫雲路48-1號 高鐵站：開平南站 有「江門小九寨溝」之稱的江門大石頭風景區，因美麗而廣闊的湖泊以及，到秋天時節湖泊兩旁出現一棵棵橙紅的三角楓樹而聞名，被茂密的森林、奇特的岩石和多樣的植被環繞，每逢12月中後是觀賞紅葉的時節，即使沒有紅葉的日子都值得前來呼吸新鮮空氣。沿途地勢平坦，只有一小段斜路，十分適合一家大小前來遊玩。