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旅遊
2024-01-29 12:22:00

特區護照續期預約教學 網上申請四步完成 最快5個工作天取新證

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特區護照續期預約教學 網上申請四步完成 最快5個工作天取新證

特區護照續期預約教學 網上申請四步完成 最快5個工作天取新證

在近期公佈的「2023全球護照排行榜」中，香港特別行政區護照（特區護照）排名17位，免簽證國家地區高達170個。使用香港特別行政區護照旅遊的確很方便。出發旅遊前， 記得先檢查護照到期日，最好預留六個月或以上的有效期。若發現需要換領新護照，手續也非常簡單。申請人可先透過網上申請，如遞交的資料及相片正確，最快5個工作天便獲得領新證通知，再前往指定地點取證即可。特區護照取證過程簡單，毋須過長等候時間。

出發旅遊前，記得先檢查護照到期日，最好預留六個月或以上的有效期。

出發旅遊前，記得先檢查護照到期日，最好預留六個月或以上的有效期。

1.準備合資格相片

遞交網上申請書前，應先準備好合資格證件相的電子檔。證件相必須是一張以白色作為相片背景的彩色正面近照，需要清楚看見面容特徵，包括眼眉和耳朵。由於相片用於遞交網上申請書，所以拍照後的圖像需以JPEG檔案輸出，檔案大小規定在5Mbytes 或以下，最低圖像大小為1,200 像素(闊) x 1,600像素(高)。

2.填妥網上申請書

提交網上申請書過程，建議使用電腦進行。雖然申請人只有20分鐘填寫資料，但網上申請書內容簡單，只要準備好合資格證件相的電子檔，很快就能完成表格。

特別護照續期費用

首先選擇證件類別、申請地區、證件頁數和申請類別，其後填寫個人資料，步驟三已經是上載相片程序。如申請人年滿16歲或以上，並且選擇換領護照類別，則毋須填寫步驟四，電腦系統亦會從步驟三直接跳到步驟五。步驟五是選擇領證方式及填寫收取領證通知書的方法。值得注意的是，申請人必須親身到辦事處辦理領證手續。其後的步驟分別是確認提交和網上付款，申請者可透過繳費靈、轉數快或信用卡繳付。十六歲或以上人士申請有效期十年的32頁護照，費用為370港元，48頁護照為460港元。

步驟1:首先選擇證件類別、申請地區、證件頁數和申請類別 步驟2:填寫個人資料 步驟3:上載相片 步驟5:選擇領證方式及填寫收取領證通知書的方法。(如申請人年滿16歲或以上，並且選擇換領護照類別，則毋須填寫步驟四)

3.領取特區護照

入境事務處收妥全部文件後，如資料正確，最快5個工作天（不包括周末），申請人便會收到領證通知，再於指定日期和時間前往辦事處領證。申請人必須親身領取，並必須出示香港永久性居民身份證及舊護照的正本，以供核實和註銷。

入境事務處承諾未滿11歲而並未持有香港永久性居民身份證的兒童，其申請的處理時間為10個工作天內。一般而言，你可於入境事務處完成處理申請後的下一個工作天領取新護照。 若非親身遞交申請書（例如投遞），請預留額外二至三個工作天處理相關手續。如因遺失、損壞或更改個人資料而提出護照申請，處理申請的時間可能會較長。此服務承諾能否達到，須視乎個別申請情況，以及於該段時間內所收到的申請數目而定。如果你計劃出外旅遊，請及早申請。

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