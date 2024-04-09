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旅遊
2024-04-09 00:00:35

美國簽證申請｜香港四步拎美國VISA　所需文件、費用及教學 附表格連結

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美國簽證申請｜香港四步拎美國VISA　所需文件、費用及教學 適用旅行、工作、留學　附表格連結

美國簽證申請｜香港四步拎美國VISA　所需文件、費用及教學 適用旅行、工作、留學　附表格連結

香港居民持特區護照出境旅遊非常方便，可以免簽證隨時到多個國家作短期逗留，但不包括美國。如果想到美國旅遊、工作、讀書，甚至過境轉機，都要在港先辦理美國非移民簽證，才能出發前往。整個申請流程大致可分為三部份：拍攝合資格的證件相、網上填表及面談，建議預留一至兩個月處理簽證辦理程序。

第一步：拍攝證件相

申請人需要一張最近六個月内拍攝的證件相，於填寫DS-160表格和面談當日使用。準備相片複本及電子檔版本，電子檔必須是JPEG檔，檔案大小為240KB 以下。相片可由自己或專業證件攝影拍攝。相片形狀必須為方形，即是相片的高度和寬度一樣。相片複本大小為2吋 x 2吋（高 x 寬）；電子檔版本為600像素x 600像素（高 x 寬）。相中背景必須是白色或米白色，不可拍到任何雜物。

 

美國簽證申請，相片複本尺吋指引 美國簽證申請，簽證相片正確例子

拍攝證件相時，申請人正面望向鏡頭中央，不允許佩戴眼鏡或有色隱形眼鏡。除非是基於宗教理由目的，否則亦不允許戴帽子或頭罩，或掩蓋頭髮，需要清晰可見全臉。衣著方面，除了宗教理由外，否則拍攝時不應穿著制服，建議穿著純色襯衣。另外，拍攝時不能配戴耳機及無線免提裝置，或類似的物品。

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相片內的分佈亦非常嚴謹，你的頭部高度，從頭頂，包括頭髮至下巴底部，必須介乎相片總高度50%-70%之間的範圍。你的眼角高度，從相片底部到你的眼睛水平線計算，應介乎相片高度55%到70%之間，或大約2/3。需要清晰看到全臉，不能有任何頭罩陰影在臉上。 

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相片電子檔尺吋指引

第二步：網上填寫DS-160表格

非移民簽證電子申請表格 (DS-160) 表格：https://ceac.state.gov/genniv/

DS-160表格可分為10個部分填寫，包括個人資料、旅程資料、家庭成員資料及工作履歷等等。完成整份表格約需45-60分鐘。途中可以暫停填寫，但緊記要按儲存鍵，否則閒置表格超過20分鐘，申請將顯示無效。表格是以個人申請，不是以家庭計算。即使是小朋友，都需要獨立一份申請表格。該表格必須事先經網上系統提交，總領事館不接受手寫或打字填寫的申請表。

在正式開始填表前，應同時準備好護照、旅程資料（在美國的住址、逗留日數等）、過去的旅遊證明、家庭成員個人資料及工作履歷等等，方便填寫過程。登入DS-160表格主頁後，首先選擇申請人當前所在的國家和城市，再上傳證件相的電子檔和設定安全問題後，建議先記下頁面右上方得申請編號(Application ID) ，方便之後登入使用，然後正式填寫DS-160表格。

DS-160表格主頁

值得留意的是，若申請人有中文姓名，必須在DS-160表格上填寫由四位數字組成的電碼，該電碼於香港身份證上可找到。在成功提交表格後，將建立一個有字母及數字的電腦條碼確認頁，請保存及打印確認頁，於面談當日使用。領事館建議當你列印電腦條碼確認頁後，也請電郵一份DS-160複本給自己作為備份，以防不時之需。

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第三部份：簽證申請費用

非移民簽證申請費（簡稱MRV 費用）是無論成功獲批與否，都必須繳付。費用金額是根據申請的簽證類別而定。最普遍的非移民申請類別申請費是185美元，即旅遊人士、商務、學生及交流簽證，可在香港任何7-11便利店支付或網上付款。申請人必須在繳付 MRV 費用後的365日內，安排預約面談或提交免面談申請，否則申請過期作廢。兌換率及簽證類別可參閱以下圖表。

美國簽證申請，簽證類別有旅客、學生、交流、過境等 美國簽證申請，10月時兌換率

申請人可在提交DS-160表格後，隨即申請美國簽證。登入網上申請系統並建立個人檔案。選擇好簽證類別後，便選擇文件派遞方式，之後再選擇付款方式。

 

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網上申請系統

如選擇在便利店付費，請小心保存收據。因為需要根據收據上的支付號碼來預約面談，而該編號只發出一次，並無補發。如未能提供收據號碼，則無法安排預約。同樣地，如使用信用卡網上付款，則必須保存個人的CGI號碼或交易號碼。有了收據編號後，即可直接預約面談。確認好所有資料後，記得打印「約見確認頁」複本，於面談當日提交。

 

 

收據例子

第4部份：面談

簽證面談地點是美國駐港領事館，位於中環花園道26號。面談當日，申請人需提早15分鐘前到達大使館作安檢。進入領事館時不可背任何袋進內，只可以帶細袋（30厘米x 24厘米 x 7.5厘米）或內有申請文件的小文件夾。所有電腦及電子配件, 包括手提電腦、平板電腦、相機和攝像機均不可攜帶進入領事部

一般簽證面談過程約需十分鐘，主要了解申請人前往美國的目的、停留的時間、旅費來源等等，只要誠實回答便可。過程中，總領事館的人員會為簽證申請人進行無墨數碼掃瞄來套取指紋。當面談程序完畢後，面試官會即時告知簽證獲批或否。如成功獲批簽證，大約一周後就取得護照。

美國簽證面談帶備文件 :

  1. 有效護照
  2. 內附舊美國簽證的過期護照（如適用）
  3. 合資格證件相
  4. DS-160確認頁
  5. 約見確認頁
  6. 其他適用於申請簽證的輔助文件
  7. 14歲以下兒童身份證明
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