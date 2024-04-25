早餐食譜｜懶人食譜健康又快速 5款自製墨西哥卷做法推薦

早餐食譜可以既簡單又快捷，與其在返學、返工前吃烘麵包、白粥等較清淡的食物，其實利用墨西哥卷餅就能製成多款簡單又方便的早餐，甚至適合上班一族在忙碌時帶回公司吃。以下就為大家推薦5款簡易墨西哥卷食譜，拯救自己的早餐吧！

早餐食譜｜蟹柳滑蛋墨西哥卷 早上時間分秒必爭，因此食材的準備不能太過繁複，而蟹柳既不用預先煮熟，也不用解凍，因此作為墨西哥卷的食材屬一個不錯的選擇。再配上極快煮好的滑蛋，味道不錯之餘，不用花上太多時間，便可以吃一個豐富的早餐。 食材：蟹柳 2條、雞蛋 2隻、青瓜 1/4條、生菜 2片、鹽 少量、黑椒 少量、墨西哥卷餅 1片 蟹柳滑蛋墨西哥卷做法 將青瓜洗淨，切絲備用。 雞蛋加入少量鹽和黑椒攪拌均匀，熱鑊落油，轉小火炒成滑蛋，上碟備用 蟹柳撕成絲，稍作翻炒加熱。墨西哥卷餅放在熱鑊上輕烘加熱。 餅皮放入生菜墊底，按順序加入雞蛋、蟹柳和青瓜放好。 可隨心加入番茄醬、沙律醬等醬料，捲起即可。

早餐食譜｜雞胸肉青瓜墨西哥卷 若果正在過減脂生活的話，雞胸肉青瓜墨西哥卷便是必吃的配搭，製作簡單之外，也有減脂減肥的作用。再配上今年減肥必備的紫甘藍，簡單的墨西哥卷就可以滿足所有需要。 食材：雞胸肉 1塊、青瓜 1/4條、紫甘藍 4片、鹽 少量、黑椒 少量、黃芥末醬 適量、墨西哥卷餅 1片 雞胸肉青瓜墨西哥卷做法 青瓜和紫甘藍洗淨後，切絲備用。 雞胸肉切條，加入少量鹽和黑椒煎熟。 墨西哥卷餅放在熱鑊上輕烘加熱，塗上黃芥末醬，再放上青瓜、雞胸肉和紫甘藍，捲起即可。

早餐食譜｜蝦仁蛋絲墨西哥卷 蝦仁和雞蛋一直都是最佳配搭，因此製成的卷餅味道都不會太差，再加上紅黃椒，便能成為一款蛋白質高，營養滿分的早餐。如果嫌蛋絲太乾的話，可以把雞蛋煮成滑蛋。 食材：蝦仁 3隻、雞蛋 1隻、紅椒 1/4個、黃椒 1/4個 蝦仁蛋絲墨西哥卷做法 蝦仁以少量鹽和黑椒醃製後，炒熟備用。 雞蛋攪拌均勻成蛋液，熱油落鑊煎成蛋餅，放涼後切絲備用。 紅黃椒切絲炒熟。（可生吃） 墨西哥卷餅放在熱鑊上輕烘加熱，放上所有材料。 可隨心加入番茄醬、沙律醬等醬料，捲起即可。

早餐食譜｜韓式泡菜雞肉墨西哥卷 早餐不想吃得太清淡的話，不妨選擇以韓式泡菜製作墨西哥卷，清脆的泡菜配上軟嫩的雞肉，口感十足之餘，兩者的卡路里都不算高，屬適合減肥的早餐。 食材：韓式辣醬 1湯匙、雞胸肉 1塊、泡菜 適量、生菜 2片、墨西哥卷餅 1片 韓式泡菜雞肉墨西哥卷做法 雞胸肉切條，用韓式辣醬醃製10分鐘。 將雞胸肉和泡菜一起炒熟。 生菜洗淨備用。 墨西哥卷餅放在熱鑊上輕烘加熱，放入生菜墊底，加入炒熟後的泡菜雞胸肉，捲起即可。

早餐食譜｜牛油果煙肉墨西哥卷 說到早餐的話，就不得不提近年大熱的牛油果。簡單地把牛油果壓成泥狀，再配上炒蛋和煙肉，每一口都充滿蛋白質。不過記得一次只能食用半個牛油果，以免吸入太多脂肪，弄巧反拙。 食材：煙肉 1條、雞蛋 1隻、牛油果 半個、生菜 2片、鹽 少量、黑椒 少量、牛奶 少量、墨西哥卷餅 1片 牛油果煙肉墨西哥卷做法 牛油果去皮去核，壓成泥狀備用。 雞蛋加入少量牛奶、鹽和黑椒，熱油落鑊，轉小火炒成滑蛋。 煙肉切條炒熟備用。 墨西哥卷餅放在熱鑊上輕烘加熱，放入生菜墊底，塗上牛油果泥，再放上滑蛋和煙肉，捲起即可。