早餐食譜｜花生醬夾心香蕉多士、流心太陽蛋三文治等5款懶人教學

不少人都會在家吃早餐。以下就教大家製作5款早餐食譜，用愛心炮製特色花生醬夾心香蕉多士、流心太陽蛋三文治等早餐，即使買了一大條方包，亦可以輕鬆K.O.！

早餐食譜｜流心太陽蛋三文治 不少人早餐都喜歡吃雞蛋，而除了一般的雞蛋三文治，直接將雞蛋打在三文治，變成流心太陽蛋亦是不錯的選擇，麵包包滿蛋汁，令口感和味道都更加豐富。 流心太陽蛋三文治材料：方包 2塊／芝士片 2 片

火腿片 2 片／雞蛋 1隻

番茄醬 適量／沙律醬 適量 流心太陽蛋三文治做法 取1塊方包塗抹番茄醬，然後放上火腿片和芝士片。 蓋上另一塊方包，在四周圍圈擠上沙律醬，再在中間打入一隻雞蛋。 放入氣炸鍋以180度焗12分鐘，或放入焗爐以180度焗17分鐘即可。 早餐食譜｜香蕉、粟米雞蛋多士、無油蒜香多士等5款低脂健康方便之選！

早餐食譜｜水果乳酪布丁多士 如果想在早餐時吃水果，不妨製作加入水果的多士，製作方法十分簡單，而且使用的蛋黃乳酪醬味道酸酸甜甜，作為早餐特別開胃。 水果乳酪布丁多士材料：方包 1塊／蛋黃 1個

希臘乳酪 3湯匙／蘋果片 適量／藍莓 適量 水果乳酪布丁多士做法 將蛋黃和希臘乳酪混合均勻。 用匙羹在方包中間位置壓一下使其稍微凹陷，然後塗抹蛋黃乳酪醬。 擺放好藍莓或蘋果片，再塗抹一層蛋黃乳酪醬。 放入氣炸鍋以180度焗10分鐘即可。 早餐食譜｜焦糖香蕉/抹茶雜莓等4款French Toast法式吐司配搭

早餐食譜｜芝士煙肉麵包布甸 不怕早餐重口味一點的話，可以利用芝士和煙肉製作鹹味的麵包布甸，麵包被蛋液浸滿，充滿蛋香，再配一杯黑咖啡和一些水果就剛剛好。 芝士煙肉麵包布甸材料：方包 2塊／煙肉 2片

芝士片 2片／雞蛋 2隻

牛奶 少許／鹽 適量／黑椒 適量 芝士煙肉麵包布甸做法 每條煙肉一分為二，方包去邊擀薄。 方包上放上切好的煙肉片，再放芝士片捲起。 將麵包卷切成三段後用牙籤固定，然後放入烤碗中。 雞蛋打散後加入牛奶攪拌均匀，加入適量鹽和黑椒攪勻再倒入烤碗中。 將烤碗放入預熱好的焗爐，以170度焗25分鐘即可。 早餐食譜｜5款健康鹹燕麥粥做法 降膽固醇又飽肚

早餐食譜｜鮮蝦蘆筍方包卷 早餐的時候亦要注重均衡飲食，而這款鮮蝦蘆筍方包卷就可以一次過補充食物纖維、蛋白質和碳水化合物，特別適合作為早餐食用。 鮮蝦蘆筍方包卷材料：方包 2塊／蘆筍 10條

火腿片 2片／芝士片 2片

蝦仁 2隻／番茄醬 適量

鮮蝦蘆筍方包卷做法 蘆筍和蝦仁焯水至熟透後撈起，然後用廚房紙吸乾水份。 方包去邊擀薄，然後塗上番茄醬。 方包放成菱形狀，依次在中間位置鋪上芝士片、火腿片和蘆筍，將左右兩角向中間摺起，然後插入蝦仁再用竹籤固定。 放入焗爐以180度焗10分鐘即可。 簡易食譜｜牛油果、Oreo等製作4款美味奶昔 健康飽肚早餐之選

早餐食譜｜花生醬夾心香蕉多士 早上總會有缺少糖分的時候，這時候不妨嘗試製作香甜口味的多士，利用濃郁的花生醬配上帶有天然糖分的香蕉，兩者特別合襯，早上瞬間充滿精神！ 花生醬夾心香蕉多士材料：方包 2塊／花生醬 少許

芝士片 1片／香蕉 1條／蛋液 少許 花生醬夾心香蕉多士做法 在一塊方包上塗抹花生醬，然後鋪上一片芝士。 蓋上另一塊方包，再在方包表面塗上蛋液。 香蕉切片後放在蛋液上，再在表面再塗問一層蛋液。 放入氣炸鍋以180度焗12分鐘即可。 Bagel食譜｜藍莓卡邦尼芝士開胃 吞拿魚醬+黑松露醬濃郁 5款配搭食法教學早餐必食！