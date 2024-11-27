洗衫後有臭味 衣服越洗越噏？5個錯誤行為+對應用法

錯誤洗衣行為｜洗衣後不立刻晾曬 為了節省時間，不少上班族都喜歡在出門前先將衣服放進洗衣機清洗，等晚上收工回家後晾曬。但衣服長時間放在洗衣機內不但容易滋生細菌，還容易造成發臭，之後即時再清洗亦難以消除臭味。 洗衣結束後30分鐘才取出晾曬 建議洗衣結束後30分鐘內取出晾曬，或可選用抑制臭味或室內專用的洗滌用品，減低衣服變臭的機會。 洗衣機清潔方法防止衣服積聚細菌

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